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Sakarya’dan İzmir’e yardım eli

Merkez üssü İzmir’in Seferhisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir Depremi’nde afet bölgesine Sakarya’dan yardım eli uzandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman itfaiye erleri ve K9 köpekleri arama kurtarma çalışmalarına katılırken Sakaryalı hemşerilerin katkılarıyla hazırlanan destek tırı da afet bölgesine ulaştırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya'ya bağlı uzman itfaiye erleri ve K9 köpekleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Sakarya'ya bağlı uzman itfaiye erleri ve K9 köpekleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Merkez üssü İzmir’in Seferhisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı bölgesinde birçok ev yıkılmış ve hasar almıştı. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye arama kurtarama ekipleri ve yardımlar ulaştırılmaya başlandı. 1999 yılının Ağustos ayında büyük bir deprem felaketi yaşayan Sakarya da İzmir’e yardım gönderen şehirler arasında.

Sakarya’dan İzmir’e yardım eli
OYNAT 01:41
Sakarya’dan İzmir’e yardım eli
Merkez üssü İzmir'in Seferhisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir Depremi'nde afet bölgesine Sakarya'dan yardım eli uzandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman itfaiye erleri ve K9 köpekleri arama kurtarma çalışmalarına katılırken Sakaryalı hemşerilerin katkılarıyla hazırlanan destek tırı da afet bölgesine ulaştırıldı.

İzmir Depremi’nde afet bölgesine Sakarya’dan yardım eli uzandı.
  • 21 yıl önce büyük bir deprem felaketi yaşayan Sakarya’dan İzmir’e arama kurtarma çalışmaları için itfaiye erleri, K9 köpekleri, bölgedeki vatandaşlar için ise içerisinde erzak, kışlık giyecek, battaniye, ısıtıcı, bebek bakım ve hijyen ürünlerinin yer aldığı destek tırı gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de, “Sakarya olarak İzmir’in ve İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek İzmirli hemşerilerine desteklerini iletti.

Sakaryalı hemşerilerin katkılarıyla hazırlanan destek tırı afet bölgesine ulaştırıldı.

Uzman ekipler ve yardımlar afet bölgesine ulaştırıldı

İzmir’de gerçekleşen depremin hemen ardından Sakarya Büyükşehir belediyesi tarafından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere alanında uzman itfaiye erleri ve 2 K9 köpeği yola çıktı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden itfaiye ekipleri ve beraberindeki k9’lar depremin yaşandığı ilk andan itibaren enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma çalışmalarında etkin rol oynadı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı bölgesinde birçok ev yıkılmış ve hasar almıştı.
  • Sakaryalıların dayanışma ve paylaşma duygusuyla katkı sağladığı ve içerisinde erzak, kışlık giyecek, battaniye, ısıtıcı, bebek bakım ve hijyen ürünlerinin yanı sıra bölgeden talep edilen eksiklerin yer aldığı destek tırı da İzmir’e ulaştırıldı.

Sakarya’dan İzmir’e arama kurtarma çalışmaları için itfaiye erleri, K9 köpekleri, bölgedeki vatandaşlar için ise içerisinde erzak, kışlık giyecek, battaniye, ısıtıcı, bebek bakım ve hijyen ürünlerinin yer aldığı destek tırı gönderildi.

İzmir’in yanındayız

Depremin gerçekleştiği gün Balıkesir’de olan ve programını yarıda keserek İzmir’de ki afet bölgesine giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Belediyemiz ile Sakaryalı hemşerilerimiz tarafından hazırlanan ve acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırımız ilk etapta İzmir’e ulaştı. Sakarya olarak İzmir’in ve İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de afet bölgesine gitti.
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