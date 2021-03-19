​Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı

2019’da Türk ve NASA bilim insanlarının gölde yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar sonrasında, Salda Gölü’ndeki mineral ve çökel oluşumlarının, Mars’ta Jezero Krateri etrafındaki oluşumlara benzerlik sergilediği belirtilmişti. Bu alandaki çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iş birliği ile yürütülüyor. NASA’nın Mars’ta yürüttüğü çalışmalara ışık tutacak çalışmada saha analizlerine geçildi.

Turkuaz rengiyle öne çıkan Salda Gölü’ne yeni koruma kalkanı oluşturuldu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda yılda 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısının koruma altındaki göle zarar verdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü’nü korumak için yeni adımlar attı. Bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda 570 bine düşürecek.

KONTROLLÜ GİRİŞ OLACAK

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yeni çalışmaya göre anlık kişi kapasitesi de 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek. Ziyaretçiler Salda’da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyebilecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar da kaldırıldı.

FOTOĞRAF 19 AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Yeşilova Kaymakamlığı öncülüğünde Salda Gölü’nde el emeği ürünlerini satan esnaf ile bir araya gelerek el emeği ürünleri inceledi. Eşi Semiha Yıldırım ile beraber Salda Gölü’nü ziyaret eden Binali Yıldırım’a Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur eşlik etti. Salda Gölü’ne gerçekleştirilen ziyarette, Binali Yıldırım’a Salda Gölü’nün fotoğrafı hediye edildi. Yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Salda Gölü, geçtiğimiz günlerde son olarak NASA’nın Mars’ta inceleme altına aldığı Jezero Krateri ile gündeme gelmişti. Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığı görüşünü paylaşan NASA, Mars ile ilgili yayınlanan makalede, Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye ifadelerine yer vermişti. Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti Burdur'daki ziyaretlerine devam eden Binali Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanı'ndan sonra Salda Gölü'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

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DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA

Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken; ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümleniyor. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken; bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Bu alanlarda oluşabilecek kaybın yerine geçecek yeni çalışmalar da yapılacak. Öte yandan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısında Salda Gölü’nün Dünya Mirası Listesine alınması talebini değerlendirdi.

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