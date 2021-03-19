Gündem Saldaya 570 bin ziyaretçi sınırı
BURDUR

​Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı

Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü’nü korumak için yeni adımlar attı. Buna göre bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 bine düşürecek. Anlık kişi kapasitesi de 540 kişiyi aşamayacak.

Mine Açar Yeni Şafak
2019’da Türk ve NASA bilim insanlarının gölde yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar sonrasında, Salda Gölü’ndeki mineral ve çökel oluşumlarının, Mars’ta Jezero Krateri etrafındaki oluşumlara benzerlik sergilediği belirtilmişti. Bu alandaki çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iş birliği ile yürütülüyor. NASA’nın Mars’ta yürüttüğü çalışmalara ışık tutacak çalışmada saha analizlerine geçildi.
2019’da Türk ve NASA bilim insanlarının gölde yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar sonrasında, Salda Gölü’ndeki mineral ve çökel oluşumlarının, Mars’ta Jezero Krateri etrafındaki oluşumlara benzerlik sergilediği belirtilmişti. Bu alandaki çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iş birliği ile yürütülüyor. NASA’nın Mars’ta yürüttüğü çalışmalara ışık tutacak çalışmada saha analizlerine geçildi.

Turkuaz rengiyle öne çıkan Salda Gölü’ne yeni koruma kalkanı oluşturuldu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda yılda 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısının koruma altındaki göle zarar verdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü’nü korumak için yeni adımlar attı. Bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda 570 bine düşürecek.

Salda gölünde Mars izi aranıyor
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Salda gölünde Mars izi aranıyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başlarken bir taraftan da Salda gölünde incelemeler sürdürülüyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.

KONTROLLÜ GİRİŞ OLACAK

  • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yeni çalışmaya göre anlık kişi kapasitesi de 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek. Ziyaretçiler Salda’da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyebilecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar da kaldırıldı.

Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Yeşilova Kaymakamlığı öncülüğünde Salda Gölü’nde el emeği ürünlerini satan esnaf ile bir araya gelerek el emeği ürünleri inceledi.
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Eşi Semiha Yıldırım ile beraber Salda Gölü’nü ziyaret eden Binali Yıldırım’a Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur eşlik etti.
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Salda Gölü’ne gerçekleştirilen ziyarette, Binali Yıldırım’a Salda Gölü’nün fotoğrafı hediye edildi.
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Yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Salda Gölü, geçtiğimiz günlerde son olarak NASA’nın Mars’ta inceleme altına aldığı Jezero Krateri ile gündeme gelmişti.
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Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığı görüşünü paylaşan NASA, Mars ile ilgili yayınlanan makalede, Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye ifadelerine yer vermişti.
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Title
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti
Burdur'daki ziyaretlerine devam eden Binali Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanı'ndan sonra Salda Gölü'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA

Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken; ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümleniyor. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken; bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Bu alanlarda oluşabilecek kaybın yerine geçecek yeni çalışmalar da yapılacak. Öte yandan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısında Salda Gölü’nün Dünya Mirası Listesine alınması talebini değerlendirdi.

Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap ünitelerin yerleştirilmesi işleminde sona gelindi.
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Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz sahili ile geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek ahşap ünitelerin monte edilmesinde sona gelindi.
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Öte yandan halk plajı sahiline ise 6 metre yüksekliğinde 2 cankurtaran kulesi yerleştirildi.
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Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri de Beyaz Adalar ve Halk Plajı'na yerleştirildi.
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Salda Gölü sahiline 300- 400 metre mesafede yerleştirilen ahşap ünitelerde kafe, büfe, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvaletler yer alacak.
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Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, gölün doğal görüntüsü bozmayacak ahşap üniteler takılıp sökülebilir nitelikte.
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Title
Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Title
Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılan geri dönüşüm konteynerleri de yerleştirildi.

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