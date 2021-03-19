​Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü’nü korumak için yeni adımlar attı. Buna göre bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 bine düşürecek. Anlık kişi kapasitesi de 540 kişiyi aşamayacak.
Turkuaz rengiyle öne çıkan Salda Gölü’ne yeni koruma kalkanı oluşturuldu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda yılda 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısının koruma altındaki göle zarar verdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü’nü korumak için yeni adımlar attı. Bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda 570 bine düşürecek.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yeni çalışmaya göre anlık kişi kapasitesi de 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek. Ziyaretçiler Salda’da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyebilecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar da kaldırıldı.
Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken; ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümleniyor. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken; bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Bu alanlarda oluşabilecek kaybın yerine geçecek yeni çalışmalar da yapılacak. Öte yandan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısında Salda Gölü’nün Dünya Mirası Listesine alınması talebini değerlendirdi.