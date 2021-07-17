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SAMSUN

Park halindeki 10 araca çarpıp kaçtı

Samsun’da bir kamyonet park halindeki 10 araca çarparak kaçtı. Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Samsun haberleri: Park halindeki 10 araca çarpıp kaçtı
Kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10’a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı.

Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi. Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10’a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vura vura gitmiş"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, “Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum” dedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, mağdurları dinleyip, olayın güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Araçlara çarpan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalışınca sinir krizi geçirdi
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Olay, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Vatan Sokak’ta meydana geldi.
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Mehmet K., farklı zamanlarda alkol alıp, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yeğeni Aydın A. hakkında mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı.
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Bu karara sinirlenen Aydın A., dayısının evine geldi. Aydın A.’nın geldiğini gören Mehmet K., dairenin kapısını kilitleyerek, polise haber verdi.
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Bu sırada Aydın A., kapıyı kırmaya çalıştı. Polisin geldiğini gören Aydın A., çatıya çıktı.
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Polislerin üzerine çatıdaki demir çubukları atan Aydın A.’nın intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
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Bu sırada evde bulunan Aydın A.’nın annesi Gülsem A., dayısı Mehmet K. ve ailesi, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak, dışarı çıkarıldı
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Sinir krizi geçiren Gülsem A.’ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, Aydın A.’yı aramaya başladı ancak yan evlerin çatılarına atlayarak, kaçtığını tespit etti. Aydın A.’nın bulunması için çalışma başlatıldı.
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Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalışınca sinir krizi geçirdi
Bursa'da, dayısı Mehmet K.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına sinirlenen Aydın A. annesinin de içeride olduğu eve gelip, zorla girmeye çalıştı. Kapıyı kırmak isteyen Aydın A., polisler gelince çatıya çıkarak, üzerlerine demir çubuk fırlattıktan sonra kaçtı. Evden polisin çıkardığı anne Gülsem A., sinir krizi geçirdi.

Turistin sözlerine üzülüp köyüne 2 bin 700 fidan dikti
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İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kayahan Avcı, Allahuekber Dağları yolu üzerindeki arazisine çam, huş ve ladinden oluşan 2 bin 700 fidan dikerek orman kurdu.
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Avcı, alana, yıllar önce Diyarbakır ve Tunceli'de şehit olan polis memuru 2 köylüsünün temsili mezar taşı, 2 çeşme ve 5 leylek yuvası kurarak, Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan'ın hediye ettiği Türk bayrağını da 15 Temmuz günü törenle göndere çekti.
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Avcı, ‘Şehitlik Hatıra Ormanı’ adını verdiği alan için yapacak daha çok işinin olduğunu söyledi.
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Ormanlık alana ahşaptan köprü ve kamelyalar kuracağını belirten Kayahan Avcı, Geçen yıl köyümüze bir gurup yabancı turist geldi. Köy meydanında bana şehitliğe nasıl gidebileceklerini sordular. Ben de tarif ettim. İçlerindeki biri bir şeyler söyledi. Rehbere ne söylediğini sordum. O da turistin 'Bu nasıl bir duygu ki Allahuekber Dağları’na giderken yol üzerinde bir dikili taş, bir ağacınız bile yok' dediğini söyledi. Çok utandım ve seneye gelip buraları görmelerini istedim. Köyün yanında kendime ait 19 dönüm bir arazim vardı. Bunun yaklaşık 2 dönümüne tek başıma 2 bin 700 tane çam, huş ve ladin fidanı diktim. Kurduğum bu ormanlık alanın adını da 'Şehitler Hatıra Ormanı' koydum. Buranın bir özelliği de Allahuekber Dağları yolu üzerindeki ilk Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı. Bu arazinin tamamına 2023 yılına kadar fidan dikeceğim. Umarım bir ağaçları bile yok diyen o turist gelip buraları görür. İyi ki de öyle bir şey söyledi ve ben de bunları yaptım. Bunları çök önceden yapsaydık belki de şimdi orman köyüydük diye konuştu.
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Ormanlık alana diktiği mavi renkteki leylek yuvaları sayesinde artık köylerine leyleklerin gelmeye başladığını kaydeden Kayahan Avcı, Sekiz yıl önce köydeki leylek yuvasını yıktılar. O günden sonra köye leylekler gelmemeye başladı. Ormana diktiğimiz yuvalara gelmeye başlayınca çok sevindim. Bu ormanlık artık şehitliğe gitmek isteyenlerin de mola vereceği yer olacak dedi.
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Turistin sözlerine üzülüp köyüne 2 bin 700 fidan dikti
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bezirgan köyünde yaşayan Kayahan Avcı, geçen yıl köyden geçen turist kafilesindeki kişilerden birinin "Bu nasıl bir duygu ki Allahuekber Dağları'na giderken yol üzerinde bir dikili taş, bir ağacınız bile yok" sözleri üzerine arazisinin bir bölümüne 2 bin 700 fidan dikti.

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