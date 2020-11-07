Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü

Olay, 5 Eylül’de kent merkezindeki termal bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel çalışanları Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A., gece saatlerinde otel sahibinin odasındaki çelik kasayı açarak içindeki 485 bin ABD dolarını çaldı. Şahıslar sonrasında hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ederken, şüphelilerden Senen Ö. ve Bekir A., geçtiğimiz ay işten çıktı. Kadir Z. ise işe devam etti. 2 ay boyunca kasayı açmayan otel sahibi H.B. 1 Kasım’da dolarların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.