Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Samsunda av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü
SAMSUN

Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü

Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde ava gittiği akrabası tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti. Fahrettin S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Jandarma ekibi olayın failini gözaltına aldı.
Jandarma ekibi olayın failini gözaltına aldı.

İddiaya bilgiye göre, Fahrettin S. (60) ile akrabası Niyazi S. (64), Müstecep Mahallesi'nde ava gitti.

Av dönüşü Fahrettin S. tarafından tüfekle kazara vurulan Nizayi S, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fahrettin S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
Afyonkarahisar’da 2 ay önce çalıştıkları termal otelin kasasından 485 bin ABD doları çalan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların paylaştıkları paranın yaklaşık 300 bin doları ise 2 soyguncunun evinde bulundu. Şahısların çaldıkları paraları bozdurmak için dolar kurunun yükselmesini bekledikleri iddia edildi.
Title
Olay, 5 Eylül’de kent merkezindeki termal bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel çalışanları Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A., gece saatlerinde otel sahibinin odasındaki çelik kasayı açarak içindeki 485 bin ABD dolarını çaldı. Şahıslar sonrasında hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ederken, şüphelilerden Senen Ö. ve Bekir A., geçtiğimiz ay işten çıktı. Kadir Z. ise işe devam etti. 2 ay boyunca kasayı açmayan otel sahibi H.B. 1 Kasım’da dolarların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.
Title
İhbar üzerine otele gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Oteldeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi.
Title
Bunun üzerine operasyon yapan ekipler şahısları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Senem Ö.’nün evinde yapılan aramada 172 bin 700 dolar, Bekir A.’nın evinde ise 126 bin 700 dolar yakalanırken, Kadir Z.’nin evinde ise para ya da suç unsuruna rastlanmadı.
Title
Şüphelilerin soygundan sonra parayı bozdurmak içinse dolar kurunun yükselmesini bekledikleri ve paraların seri numaralarının kayıtlı olduğunu düşünerek parayı ellerinde tuttukları öne sürüldü.
Title
Olayda bir başka dikkat çekici konu ise otel sahibinin 2 ay boyunca kasasını kontrol etmemesi oldu. Ele geçirilen 299 bin 400 dolar sahibine teslim edilirken, geriye kalan 185 bin 600 dolara ne olduğu ise belirsizliğini koruyor.
Title
Adliyeye sevk edilen Bekir A. ile Senem Ö. tutuklanırken Kadir Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince, Bekir A.’nın adresinde yapılan aramada, çalıntı dolarların strafor ile kapatılmış profil demirlerin içinden çıkarılması görüntüleri paylaşıldı.
Title
Görüntülerde, polis ekiplerinin, zanlının evinin çatı katında profil demirin içerisine gizlenen desteler halindeki dolarları çıkarması yer alıyor.
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken şahısların adresinde yapılan aramada paraları sakladıkları yer polisleri bile şaşkına çevirdi.


Abone Ol Google News
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Bir ilde daha 65 yaş kısıtlaması

Bir ilde daha
65 yaş kısıtlaması

Yoğunluk haritası değişince ek tedbir alındı.
Aydadan sevindiren haber

Ayda'dan
sevindiren haber

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu edildi.
Yardımcıları <br>belli oldu

Yardımcıları
belli oldu

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.
Erdoğan yolun<br> adını açıkladı

Erdoğan yolun
adını açıkladı

Seyahat süresini 39 dakika kısaltıyor.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile berabere kaldı.

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Bulgarlar <br>stokları tüketti

Bulgarlar
stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor diye kutu kutu alıyorlar.
Falcao listede yok

Falcao listede yok

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
241 bina<br>için son bir ay

241 bina
için son bir ay

1999 depreminde hasar görmüşlerdi.
30 santim kar yağdı

30 santim kar yağdı

Yoğun kar o ilde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Otobüste<br> korona paniği

Otobüste
korona paniği

Testinin pozitif olduğunu ağzından kaçırdı ortalık karıştı.
Fay hattı boyunca oluştu

Fay hattı boyunca oluştu

Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü.
16 köy daha kurtarıldı

16 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu darbe üstüne darbe vurdu.
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
1. Lig ekibinde korona şoku

1. Lig ekibinde korona şoku

24 futbolcu olmak üzere 29 kişinin testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.