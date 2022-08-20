Gündem Samsunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.

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Haber Merkezi AA
Samsunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.

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