Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı

Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.
Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.
Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.
Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.
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