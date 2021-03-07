Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap, yerde baygın yatan eski eşi Emriye M’yi (25), kızının "anne" diye ağlama seslerine rağmen defalarca tekmelemişti.
Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da olaya müdahale etmek için aşağıya inip, saldırgana sokakta meydan dayağı atmıştı.
Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan ilk ifadesinde mahalleliden şikayetçi olacağını söyledi.
Mahalleli tarafından polise teslim edilen şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen cani, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Samsun ili Canik ilçesinde 06/03/2021 tarihinde E.M’nin boşandığı eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haberi alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmış, Savcılık talimatıyla İ.Z. yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüpheli savcılık ifadesi alındıktan sonra ’Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklamaya sevk edilmiş, Samsun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştır. Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir.
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Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.