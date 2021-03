Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında

E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu şeklinde konuştu.