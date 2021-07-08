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Sanayi Sitesi’nde belediye esnaf işbirliği

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi Sitesi’ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyerek esnafların iş yerlerine misafir oldu. Kavuş, “Esnafımız bizim çağrımıza biz de esnafımızın çağrısına kulak verdik ve sanayi sitemizin yollarını güzelleştirdik” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sanayi Sitesi’nde belediye esnaf işbirliği
Başkan Kavuş, sanayi esnafı ile daha önce yaptıkları görüşmelerin ardından kolları sıvadıklarını belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi’ne ait Çomaklı Mahallesi’nde bulunan asfalt şantiyesini ziyaret ederek buradaki personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kavuş, asfalt üretim ve laboratuvar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Asfalt üretim tesisinin ardından Çomaklı Mahallesi’ndeki Yeni Meram Sanayi Sitesi’ne geçen Kavuş, esnafların işyerlerine misafir oldu.

  • Başkan Kavuş, sanayi esnafı ile daha önce yaptıkları görüşmelerin ardından kolları sıvadıklarını belirterek, “Esnaf arkadaşlarımızla önceki buluşmamızda bazı talepleri olmuştu. Yollarının daha düzenli olmasını bildirerek sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Talepleri yerine getireceğimizi, kendilerinden de dükkanlarının önünü temiz ve düzenli tutmalarını istediğimizi söylemiştim. Esnaflarımız bizim çağrımıza biz de esnafımızın çağrısına kulak verdik ve sanayi sitemizin yollarını güzelleştirdik” dedi.

ESNAFA DÜKKANLARINI DÜZENLEME TEŞEKKÜRÜ

Meram Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz sanayi sitemizde yaklaşık 8 bin 500 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yine yaklaşık 2 bin 250 metrekare parke ve bordür döşendi. Esnaflarımıza dükkanlarının önlerini daha düzenli hale getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sanayimiz yeni haliyle daha da güzelleşerek modern bir görünüme kavuştu” ifadelerini kullandı.

Yeni Meram Sanayi esnafları ise iş yerlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a, yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ettiler.

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