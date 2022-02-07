Gündem Sanayide dönüşüm, hız kazandı yeni sanayi sitesinden 95 dükkan sahibi kura ile belirlendi
YEREL GÜNDEM

Sanayide dönüşüm, hız kazandı yeni sanayi sitesinden 95 dükkan sahibi kura ile belirlendi

Niğde Belediyesi’nin sanayi dönüşüm projesinde hak sahiplerine verilecek dükkanlarının belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi

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Haber Merkezi Diğer
Sanayide dönüşüm, hız kazandı yeni sanayi sitesinden 95 dükkan sahibi kura ile belirlendi
​Sanayide dönüşüm, hız kazandı yeni sanayi sitesinden 95 dükkan sahibi kura ile belirlendi

75 Yıl Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, Niğde Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Eker, Niğde Demirciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Köksal Kılıç ve kura çekimine girmeye şartları tutan eski sanayi esnafı katıldı.

Kura çekim töreninde bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bugün eski sanayi bölgesindeki esnaflarımızla birlikteyiz. Eski sanayi dönüşüm projesinde kriterleri tutan esnaflarımızın dükkanlarını belirleyeceğiz. Bu süreçte şartları ve kriterleri uyan başvuruculardan hiç kimseye mağdur etmedik. Belediye meclisimizin aldığı kararla adaletli bir şekilde kimseyi mağdur etmeden kriterlerimizi oluşturduk. Bugün burada 95 adet dükkanımızı kriterleri uyan hak sahibi kiracılarımıza kura ile vereceğiz.

İnşallah önümüzdeki süreçte, Sanayi bölgemizi genişletip esnaflarımızı gayri menkul sahibi yapmak istiyoruz. Milli Emlak’la görüşmelerimiz devam ediyor. 140 dönümlük arsayı Milli Emlak” tan alacağız. Belediye olarak görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değil esnafımızın gelirini artırmaktır. Bizim zamanımızda Niğde Belediyesi arsa satan değil arsa alan bir belediye oldu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak dükkanları belirlenmesiyle tören sona erdi.

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