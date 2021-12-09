Şanlıurfa'da 104 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Soylu: 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini biz yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı'nın (KİHBİ) İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısında konuştu.



Bakan Soylu, “Uyuşturucu işinde, 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini biz yakaladık. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Madde bağlantılı ölümleri 2017-2020 arasında bütün dünyada en çok düşüren ülke biziz” dedi.