Gündem Şanlıurfada 104 düzensiz göçmen yakalandı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 104 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şanlıurfada 104 düzensiz göçmen yakalandı
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Siverek ilçesi girişinde durdurulan bir otobüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.
Title
Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Title
Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Title
Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı.
Title
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Title
İzmir’de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
Title
Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli de yakalandı.

Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.