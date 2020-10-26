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Gündem Şanlıurfada işçiler, yol kenarında bomba düzeneği bulundu
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da işçiler, yol kenarında bomba düzeneği bulundu

Şanlıurfa'da işçiler, yol kenarında bomba düzeneği bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, işçiler, bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş bomba düzeneği buldu.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Şanlıurfa'daki olay, Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. İddiaya göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde çalışan Mesut A. isimli işçi, elektrik arızasını gidermek için arkadaşlarıyla birlikte Beyazkule İşletmesine ait araziye gitti.

Araçtan inen işçi, yol kenarında şüpheli bir poşet olduğunu görünce ayağıyla dokundu. Poşetin ağır olduğunu gören işçi, elindeki kontrol kalemiyle kurcalayınca içerisinde koli bandına sarılı pil, bilye, demir parçaları ve kablolar olduğunu fark etti.

Ekiplere haber verdi

Poşetteki malzemenin bomba düzeneği olabileceğini düşünen işçi, TİGEM’de Güvenlik Birimlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik birimleri, çevredeki işçileri uzaklaştırıp jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekipleri, yaptıkları incelemede poşette bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş plastik patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı düzeneği fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı.

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