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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü. Ö.F.A'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, Karadut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Y'ye (59) çarptı.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfada kamyonetin çarptığı yaya öldü
Arşiv.

Kamyonetin çarptığı Arif Y. sivil araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, navigasyon yardımıyla hareket eden 34 J 838 plakalı otomobil, Akmerkez Yolu’ndan ters yöne girerek Levazım istikametine doğru ilerlemeye başladı.
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Ters yöne giren araç, Levazım’dan Akmerkez istikametine doğru giden ve içerisinde İsrail uyruklu 4 yolcunun bulunduğu 34 TFJ 95 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı.
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Kazanın ardından 34 ELJ 838 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparken, kaza yeri adeta can pazarına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, “Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dedi.\" diye konuştu.
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Kaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
Beşiktaş'ta, navigasyon yardımıyla hareket eden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.


Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
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3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
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A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.
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