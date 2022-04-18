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Gündem Sarı maganda İstanbulda bıçaklı taksici çifti kovaladı
İSTANBUL

Sarı maganda: İstanbul’da bıçaklı taksici çifti kovaladı

Çağlayan’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte ağır küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Haber Merkezi İHA
Sarı maganda: İstanbul’da bıçaklı taksici çifti kovaladı
İstanbul’da bıçaklı taksici “Seni bıçaklarım” diyerek çifti kovaladı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.
“Seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü


Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
Birbirlerinden şikayetçi olmadılar


Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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FOTOĞRAF 4
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