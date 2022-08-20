Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı kamerada: Şoför istifa etti

Sarıyer Zekeriyaköy'de, trafikte tartıştığı kişilerin saldırdığı İETT otobüsü şoförü İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. İçindeki yolculara korku dolu anlar yaşatan ve şoförün istifasına yol açan trafikteki saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Zekariyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 nolu hatlı İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma sonrası otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi. Araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Şoförünün kapıyı açmadığı otobüsteki yolcular karku dolu anlar yaşadı. Şoför uzun süre kornaya basarak jandarmanın gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.

4.5 yıldır İETT otobüsü şoförlüğü yapan İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Yaşadıklarını anlatan İhsan, Uzun, "Sarıyer Hacıosman Kısırkaya arasında çalışan 152 nolu hatta görevli otobüs şoförüyüm. Normal yolumda giderken bir araç önüme çıktı. Ben de kaza olmaması için frene bastım. Sonra 3 araç peşime takıldı. Ben de can güvenliğimi sağlamak için jandarmanın önünde durdum. Araçtan inip otobüsün şoför tarafının camını yumruklamaya başladılar. Kapı tarafına geçip yumrukladılar. Küfür ettiler. Jandarma olaya müdahale etti. Biz İETT işletme şoförleri olarak can güvenliğimiz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşı karşıya kaldım. İETT'nin bu duruma önlem alması gerekiyor. Arkadaşlarımızın can güvenliği yok. Ben evli ve iki çocuk babasıyım. Bu konu sebebiyle can güvenliğim olmadığı için işimi de bırakıyorum. Can güvenliğimin olduğu bir işte çalışmak istiyorum. İETT işletme şoförleri olarak kimse bize sahip çıkmıyor" dedi.

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FOTOĞRAF 9 Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.<br> Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı. Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, \"Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi. Sonra dumanlar çıkmaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu \"dedi. Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın Bakımsızlık nedeniyle her gün yeni bir arızaya sahne olan İETT otobüslerinin son durağı Kartal oldu. İçinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. BiP'te paylaş

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