Gündem Sarıyerde virajı alamayan otomobil takla attı 2 yaralı
İSTANBUL

Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil takla attı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre Elçin İmre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla attı. Ters dönen araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler otomobildekilerin yardımına koştu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yardıma gelenler tarafından çıkarıldı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Takla atan otomobilde bulunanlardan biri, "Virajı alamadık, burası da çukur olduğu için direkt takla attık" şeklinde konuştu.

Sevgilisine kızdı: Mahalledeki bütün araçların lastiklerini kesti
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Olay, saat 02.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi.
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Sevgilisiyle tartışan Emre U., elindeki bıçakla sokakta, park halindeki 13 aracın lastiklerini kesti. Bazı araçları çizen Emre U., birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.
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Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.
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Arıcının 2 lastiği zarar gören Orhan Yalçın, “Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Saat 07.00'de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara 'E' harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta, caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar\" dedi.
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Emre U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Sevgilisine kızdı: Mahalledeki bütün araçların lastiklerini kesti
Bursa'da sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıyan Emre U. (32), gözaltına alındı.

Sapasağlam ayakta duruyor: Fabrikaların arasında 500 yıllık tarih
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Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bağdat Yolu üzerinde bulunan Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Bağdat ve Anadolu’ya yapılan seferlerin aksamaması için Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı tahmin edilen tarihi köprü 4 asrı aşkın zamandır ayakta duruyor. Zamanında ordunun Dilderesi üzerinden sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan köprü, mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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Köprünün hemen ön tarafına üçgen bloklar şeklinde inşa edilen dalgakıranlar, akıntıyla birlikte gelen molozları parçalayarak köprüye zarar vermesini engelliyor. Üstün bir mimari zekayla tasarlanan köprü, büyük sellerden bile zarar görmeden günümüze kadar ulaştı.
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4 asrı aşkın zamandır burada yer alan tarihi köprünün Mimar Sinan döneminde yapıldığı bilindiğini aktaran Tarihçi-Yazar Recep Kankal, “Onun ismine atfen Mimar Sinan Köprüsü olarak söyleniyor. Bulunduğumuz mevki Dilovası ilçemizin Diliskelesi Mahallesi’nde ve şu anda da akmakta olan Dilderesi üzerinde olan bu tarihi köprü Kanuni dönemindeki Bağdat seferlerinin buradan yapıldığına istinaden Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü olarak da bölge halkı tarafından adlandırılıyor ve tarihi kaynaklarda da böyle geçiyor. \"
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\" Ancak Mimar Sinan yapısı olduğu her ne kadar net değilse de, İstanbul’daki Haramidere’deki tarihi köprüyle bunun birebir aynı olması ve Mimar Sinan’ın da Haramidere’deki köprüyü inşa etmesinden dolayı, benzerlikleri, mimari özelliklerinden dolayı da Mimar Sinan yapısı olduğu bu anlamda söyleniyor. Asırlarca dayanıklılığı sağlayacak mimari özellikleri 16. yüzyılın ikinci yarısında böyle bir tarihi köprü, Kanuni’nin özellikle Bağdat seferine gideceği yerde kolaylık sağlanması ve buradan da sefer hazırlıklarını rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için, derenin de o zaman debisinin yüksek olmasından dolayı da buradan kolayca geçip Anadolu seferlerini yapması için böyle uzun süre yaşayan bir köprü inşa edilmesi söz konusu olmuş” dedi.
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Sapasağlam ayakta duruyor: Fabrikaların arasında 500 yıllık tarih
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bağdat'a yapılan seferler için kullanılan güzergahın üzerinde bulunan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi köprü, mimari özellikleri sayesinde büyük sellerde bile zarar görmeden asırlardır sapasağlam ayakta duruyor.


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