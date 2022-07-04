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DÜZCE

Şaşkına çeviren ceza: Komşuları 'çok ötüyor' diye şikayet etti

Düzce'de Mücella Ulcay'a, evinin önünde beslediği horozun ötmesinden rahatsız olan komşuları şikayetçi olunca zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL ceza kesildi.

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Haber Merkezi DHA
Şaşkına çeviren ceza: Komşuları çok ötüyor diye şikayet etti
Mücella Ulcay

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve bir horoz alıp müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polise, sonra da belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı, zabıta ekipleri ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini istedi. Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti. Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi İl Encümen Kurulu kararıyla, 'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü ve kokusuyla çevreye rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun olmaması' gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ


Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay, "Pandemi döneminde babamın canı sıkılıyordu. Malum 65 yaş üstü sokağa çıkamıyordu. Babam 90 yaşında. Tavuk bakıyordu. Folluktan her gün 1 yumurta alıyordu. 1 tane de horoz vardı. Sabahları doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar. Önce emniyetten birileri geldi. Şikayete konu olacak bir durum yok diyerek gittiler. Tekrar şikayet etmişler. Zabıta geldi. Tavuklar dursun, horozu kesin ya da başkasına verin dediler. Burası benim özel mülküm dedim. 'Horozu yollarsanız biz işlem yapmayacağız' dediler. 'Ben büyüttüğüm, benim elimden yem yiyen 1 hayvanı öldürebilir miyim?' dedim. 'Siz benden resmen cinayet işlememi istiyorsunuz, ben bunu yapmam' dedim. 'O zaman ceza yazarız' dediler. 'İstediğinizi yazın' dedim. 'Buyurun gidin' dedim. 26 Haziran tarihinde belediyeden tebligat geldi cezayla ilgili olarak. Gürültü ve kokudan dolayı kesilmiş. 1 horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu koku olabilir mi? Sabahları tel örgüyle çevrili bahçemde dolaşıyorlar akşamları da kendi yuvalarına yatıyorlardı. Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat geldikten 3-5 gün sonra il encümenine itiraz ettim. Şimdi oradan gelecek olan sonucu bekliyorum" diye konuştu.

KÖYE GÖNDERDİ


Baktığı horoz ve tavukları 2 ay önce köyde yaşayan yakınlarına gönderdiklerini söyleyen Ulcay, "Onları köyde dünürümüzün kümesine yolladık. Oradaki ortama uyum sağlayamamışlar ve ölmüşler" dedi.

Dünyanın kara kutusunda dev keşif: 82 milyon ton petrol bulundu
FOTOĞRAF 9
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Pechora Denizi'ndeki petrol alanı, Medynsko-Varandeysky bölgesindeki bir projesi sırasında keşfedildi.
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Şirket yaptığı açıklamada , \"Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi\" denildi.
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Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu' kaydetti.
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\"PETROL POTANSİYELİ KANITLANDI\"<br>Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının \"Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu\" kaydetti.
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TRT'nin haberine göre Şirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor.
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Dünyanın kara kutusunda dev petrol keşfi
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Resmen duyuruldu: 82 milyon ton petrol bulundu
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Dünyanın kara kutusunda keşif: 82 milyon ton petrol bulundu
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Dünyanın kara kutusunda dev keşif: 82 milyon ton petrol bulundu
Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol içeren büyük bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu. Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu' kaydetti.

Hatay'daki inşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu
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Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı.<br>
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Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.
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Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi.
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Koruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı.
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Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde adı Antiochia olan kentte o döneme ait çok sayıda eserin izlerine rastlandığını söyleyerek şu bilgileri verdi: <br>
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\"Roma dönemine ait bir villanın taban mozaikleri ve duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kalıntılardan ve küçük buluntulardan yola çıkarak buranın 2. ve 5. yüzyıla kadar yerleşim gördüğünü saptadık.
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Antiochia, Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağları arasında kalan geniş bir alanda yerleşim görmüş. Roma İmparatorluk çağında, Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü büyük kenttir.
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Yayılım sahası çok geniş. Antiochia'nın Halep kapısından başlayan yolu Defne kapısına kadar ilerliyor ve yol boyunca da yerleşim görüyor. Burası da o döneme ait bir villa ve kalıntılarıdır.\" dedi.
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Ersoy, kazı çalışmalarında, villa duvar kalıntılarının ve taban mozaiğinin bir kısmının zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi.
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Etrafta katlı binaların bulunması nedeniyle kurtarma kazısının genişleme imkanının olmadığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:<br><br>
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\"Önümüzdeki günlerde tarihi kalıntıların bulunduğu alanın devam edip etmediğini tespit etmek için yandaki parselde bir sondaj açacağız ve koruma kuruluna konuyu sunacağız. Daha sonra eserlerin taşınıp taşınmayacağına karar verilecek.\"<br>
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Hatay'daki inşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında tarihi bir eserle karşılaşıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat durdurularak inceleme başlatıldı. Eserin, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları olduğu ve geometrik desenli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi. Alanda çalışmalar sürüyor.


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