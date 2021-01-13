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MALATYA

Şaşkına çeviren olay: Mezar başında keman çaldırdı

Malatya'da bir kişi, Sancaktar Mezarlığı'na kemancıyla gelerek, isim bulunmayan eski bir mezarın başında önce dua etti, daha sonra kemancıya keman çaldırdı. Keman sesini duyan esnaf, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yaşananlara tanık olan bölge sakini, "Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mezarlıkta keman çalındığını görenler telefonlarına sarıldı.
Mezarlıkta keman çalındığını görenler telefonlarına sarıldı.

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Sancaktar Mezarlığı'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti. Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum'

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük. Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti. Biz de merak edip mezarın başına gittik. Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.

Şaşkına çeviren olay: Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü
FOTOĞRAF 5
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Kigen, cenaze ve kefenleme işlemleri için morga kaldırıldı.
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Kefenleme görevlileri Peter'in vücudunda bulunan kanı boşaltmak ve vücuduna kimyasal enjekte etmek için ayaklarında bulunan atar damarı kesti.
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Kesmenin etkisi ile kendine gelen Peter çığlık attı.
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Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü.
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Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü.
Şaşkına çeviren olay: Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü
Kenya'da 32 yaşındaki Peter Kigen isimli adam evinde aniden yere yığılınca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, adamın ailesine hayatını kaybettiğini söyledi. Kefenleme işlemi sırasında vücudunda bulunan kanı boşaltmak için atardamarı kesilen kişi, çığlık atarak hayata döndü.


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