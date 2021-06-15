Sason çileği tescillendi

2018 yılında Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) ,Başkanlığı tarafından Sason Çileğine “AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun onaylanmasıyla “Sason Çileği” coğrafi işaret olarak tescillendi.

Sason ilçesi Erdemli Mahallesinde bulunan çilek tarlasında düzenlenen törene; Valimiz Hulusi ŞAHİN, Sason Kaymakamı Samet SERİN, İlçe Belediye Başkanı M. Şafi YAVUZ, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜN, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin AYDİŞ, Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ ve çiftçiler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Vali ŞAHİN, çiftçilerle çok önemli bir tarla gününde bir arada olduklarını ifade ederek, bu hasat gününde BATSO’nun büyük emeği neticesinde, Sason Çileğinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi ile Batman’a ait bir ürünün ilk defa dünya çapında bir markaya kavuştuğunu belirtti.

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“Çileğin Sason Ekonomisine Katkısı 40 Milyon lira…”

“Geçmiş yıllarda Sason ilçesinde yetiştirilen tütün bitkisine alternatif olarak devletimizin desteği ile küçük bir alanda başlanan çilek yetiştiriciliğinin, bugün Batman’ın ilk markası olarak tescillendiğini ifade eden Valimiz, “Türkiye’de büyük emeklerle tütünün ikamesi olacak çok sayıda ürün denendi. Ancak çoğu yerde beklenen verim elde edilemezken, Sason çileği ile tütün ikamesinde en başarılı ilçelerden biriyiz. 2007 yılında 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason Çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda. Batman’ın Sason ilçesinde üretilen bu ürünün ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir rakam değil. Tütünden sonra çilek üretimi de, Sason çiftçisine ekonomik anlamında can simidi oldu. Yetmedi bu kıymetli ürün, bir marka değer olarak Batman ve Sason’u tanıtım noktasında çok önemli bir yere taşıdı ve Batman’ın bir coğrafi işaret olarak tescillenmesini sağladı. Batman bir tarım şehri ve tescillenecek çok sayıda ürünü var. Umarım en kısa zamanda Sason balı, Gercüş Mezrone Üzümü gibi ürünleri de tescillenmiş olur” diye konuştu.

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“Tütün Batman’a Tekrar Dönüyor”

“Tütünün de ekonomik değeri yüksek bir ürün olduğunun altını çizen Valimiz, “Batman’da tütün yetiştiriciliği özel teşebbüsün girişimleriyle yeniden hareketleniyor. Bu konuda biz de elimizde geleni yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde bir firmaya, Türkiye’nin en büyük tütün kurutma tesisini kurmak üzere arsa tahsisi yaptık. Bu tesisin ilimize çok ciddi bir ekonomik katkısı olacaktır. Bizim için önemli olan çiftçimizin geçimini temin edeceği, geliri yüksek olacak ürünleri şehrimize tekrar getirebilmektir. Mottomuz; çiftçi gülerse, bütün Türkiye güler” dedi.

Konuşmaların ardından Valimiz ve protokol üyeleri tarafından; tarımsal üretim kapsamında Sason ilçesinde çilek yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlayan ve Pazar değerinin artırılmasında öncülük eden çiftçilere teşekkür belgeleri verildi.