Savcı Sayan, Ağrı halkının iş bulmasını küçümseyen Barış Atay'a 'halkçılık' dersi verdi

Doğu ve Güneydoğu'da 30 yılı aşkın bir süredir bir yandan terörle mücadele eden, diğer yanda bölge halkının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi noktasında çok büyük yol kateden Türkiye, dünyaca ünlü kimi giyim firmalarına da söz konusu şehirlerde ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yönettiği kentin bu sürece ev sahipliği yapmasını içeren bir mesajı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Başkan Sayan, kentteki işçileri ziyaretine ilişkin Twitter hesabından "Zara, H&M, LC Waikiki ve Polo'nun ürünleri, Ağrı’daki atölyelerde dikiliyor... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün" mesajıyla ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Zara, H&M, Lc.Waikiki ve Polonun ürünleri, Ağrı’daki atölyelerde dikiliyor...Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar.. Nerden , Nereye... Birde terörün olmadığını düşünün.. pic.twitter.com/rGSS5tIc6n — Savcı Sayan (@SavciSayan) 6 Temmuz 2019

'Halk sömürüsü' üzerinden 'sosyal medya' sömürüsü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Sayan'ın bu paylaşımının ardından sosyal medyada daha önce de sıklıkla başvurduğu şekilde 'emek sömürüsü' üzerinden 'sosyal medya sömürüsü' yaptı.

Atay, Sayan'a verdiği yanıtta "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş" ifadesini kullanınca Başkan Sayan yeniden bir paylaşımda bulundu.

Sayan, Atay'a "Yol yapmayalım, fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür. Ya da ellerine Keleş alıp dağa çıksınlar sen de sırtlarında maaş al Cihangir de rakı balığa boğul. Edi Bese! Kurmi" diye yanıt verdi. Bu mesajın ardından iki isim arasındaki tartışma Twitter'da bir anda gündem oldu.

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Atay, "Sen dönek olduğun için takiyye yapıyorsundur" sözleriyle Savcı Sayan'ı hedef alınca Savcı Sayan, şöyle bir tweetle yanıt verdi:

"Arka sıralarda iken Atatürk’ü övdün. Sonra Kandili övüp Kürt oyları ile HDP’de maaşı garantiledin.Onlarıda satıp TİP’e geçtin.

Bide bana dönek diyor Twitter “devrimcisi” instagram ahlaksızı.

Ben Selehattin Eyubi’nin torunuyum.

Halkımı ezdirmem. Çalışma şartlarını öğren de gel."

Arka sıralarda iken Atatürk’ü övdün. Sonra Kandili övüp Kürt oyları ile HDP’de maaşı garantiledin.Onlarıda satıp TİP’e geçtin.

Bide bana dönek diyor Twitter “devrimcisi” instagram ahlaksızı.

Ben Selehattin Eyubi’nin torunuyum.

Halkımı ezdirmem. Çalışma şartlarını öğren de gel. https://t.co/YvRrA1K4fc — Savcı Sayan (@SavciSayan) 9 Temmuz 2019

İki isim arasındaki tartışmanın ardından Barış Atay hakkında binlerce tepki tweeti atıldı. Tepki mesajlarının ardından Atay, Twitter'ın Türkiye gündemine üst sıralardan girdi.