​Savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği günleri (ICDDA) beşinci kez kapılarını açıyor

Askeri ve sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ firmalarını; yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak adına bir araya getiren son derece etkin ve saygın bir organizasyon olan ICDDA, kendine has ihtiyaçları ve fırsatları olan hedef ülke ve bölgelerin ortaya çıkarılması ve savunma ve havacılık sektörlerinde potansiyel iş birliği imkanlarının somut adımlara dönüştürülmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri, konferanslar ve seminerleri kapsıyor.

Üretici ve hizmet sağlayıcı firmalar ile satın alma ve tedarik zinciri yetkilileri arasında daha önceden planlanan ikili iş görüşmeleri sayesinde tedarik zinciri odaklı işbirliği ve iş fırsatları yakalamak açısından verimli bir platform ICDDA’da katılımcı firmalar, orijinal ekipman üreticileri (OEM), 1. ve 2. seviye tedarikçiler ve ilgili kurumlar ile buluşarak sivil ve askeri alanda uzmanlaştıkları kabiliyetlerini sunma fırsatı yakalıyor.

ICDDA, profesyoneller için pazarın; bilimsel, endüstriyel, teknik ve ticari değişimlerinin paylaşılması ve kavranması açısından önemli bilgiler sunan ve kaçırılmaması gereken konferanslar sunuyor.

ICDDA 2022 etkinliğinin ilk günü “Küresel Havacılık ve Uzay Tedarik Zincirlerinin Geleceği” ve “Kalite Perspektifinden Savunma Sanayi Değer Zinciri” konularında konferanslar gerçekleştirilecek. Bu konferanslarda; TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ, TEI, BOEING, THALES, ROMAERO S.A., ASELSAN, MKE, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS VE THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS gibi ülkemizin ve dünyanın önde gelen firmalarının yer alması planlanmaktadır. Konferanslara birçok ülkenin Türkiye’deki askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile yurt içi ve yurt dışından firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu, 1.000’in üzerinde kişinin katılımı bekleniyor.

KAYIT İÇİN

Etkinlik sırasında katılımcılar ile görüşerek onay vermeleri halinde kendileri ile röportaj gerçekleştirme fırsatı da bulabilirsiniz.

Aşağıda yer alan kayıt linki aracılığı ile PRESS seçeneğini kullanarak etkinliğe kayıt olabilirsiniz. Kayıtlarınızın ardından düzenlenecek yaka kartlarınızı 12 Ekim Sabah 08:30’dan itibaren etkinlik alanı girişinden teslim alabileceksiniz.

KAYIT LİNKİ: https://icdda.vimeet.events/en...

ICDDA 2022 ETKİNLİK PROGRAMI

12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

08:30 - 09:30 : Kayıt

09:30 - 10:30 : Açılış ve Protokol Konuşmaları

10:30 - 12:30 : Konferanslar

12:30 - 13:30 : Öğle Yemeği

13:30 - 17:30 : İkili İş Görüşmeleri

3 EKİM 2022 PERŞEMBE

09:30 - 12:30 : İkili iş görüşmeleri ve Paneller

12:30 - 13:30 : Öğle Yemeği

13:30 - 17:30 : İkili İş Görüşmeleri ve Paneller

14 EKİM 2022 CUMA

09:30 - 12:30 : İkili iş görüşmeleri ve Paneller

12:30 - 13:30 : Öğle Yemeği

13:30 - 17:30 : İkili İş Görüşmeleri

KİMLER KATILIYOR?

Etkinlik boyunca gerçekleşecek B2B ikili iş görüşmelerinin yanı sıra etkinliğe yurt dışından katılım sağlayacak olan satın alma heyetleri ve firmalar, tedarik ve satın alma süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirici paneller düzenleyecek.

Dördüncüsü 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve toplamda 5.700 kayıtlı ikili iş görüşmesi gerçekleştirilen ICDDA’da bu yıl; Adil Enterprises, ADR Alcen, Agencija ALAN d.o.o., Agregat Industrial Association, Airbus, Libya Applied Research and Development Organization, Armed Forces Senegal, ATEQ, ATI Materials, Aucotec AG, Austal, Avia-Agregat Plant LLC, Aviatechleasing, Aviation MRO Pvt Ltd, Aviet MRO, Boeing, Componex Inc., CTRM Sdn Bhd, DIT Midlands Engine, Digital Communication System Bangladesh, Esseti Circuiti Stampati Srl, Federation Of Security and Defence Industries of Latvia, Focus Technology (Pvt) Ltd, Fundilusa lda., Global Resources, Hyundai Rotem, Ivchenko-Progress SE, JSC TAM Tbilisi Aircraft Manufacturing, Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd., Kazakhstan Engineering, Korea Aerospace Industries, Kuiper Ventures, L3 Harris – Calzoni, Leonardo Aircraft, Leonardo Electronics, Leonardo Helicopters, Magics Technologies NV, MDIA Azerbaijan, Mechanical Factory Plopeni, Micronor, Ministry of Defence of Oman, Ministry of Emergency Situation of Azerbaijan Republic, Ministry of Defence Industry of Azerbaijan Republic, Ministry of Defence of Iraq, Ministry of Defence of Jordan, Ministry of Defence of Turkmenistan, Motor Sich, NaqCoDE Technologies Pvt Ltd, National Company ROMARM, NOVA Power Solutions, OJSC TNC "Dastan", OPTOKON, Orao JSC Bijeljina, OXO Network Corporation Srl, Proforce Defence, Qatar Free Zones Authority, RCCI Defense Committee, Rheinmetall Air Defence – Italy, Rheinmetall Weapons and Ammunition – Germany, ROMAERO S.A., Royal Aircraft Maintenance Company, RUAG Space, S. Uzina Automecanica Moreni, Samel 90 PLC, Seabury Securities, Senegalese Air Forces, Sharg Industrial Association, Siemens Digital Industries, Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A., SoluNox Pvt Ltd, Special Communication and Information Security State Service of Azerbaijan Republic, State Enterprise "Bishkek stamping plant", State Enterprise "Kyrgyzkural" under the Ministry of Defense of the Kyrgyz Republic, STC Delta, Stirling Dynamics, Strategic Logistic Services (Private) Limited (SLS), Supreme Technocrafts Aviation Services, Telespazio Spa, THALES, UAS Group, Ufuq Industrial Association, Zambia Air Force ve Z Lab S.r.l. gibi birçok firma, yatırımcı ve kurumun içerisinde yer aldığı 50’nin üzerinde ülkeden 90’nin üzerinde yabancı katılımcı yer alacak.

Ayrıca ülkemizden ASELSAN, ASFAT, FNSS, HAVELSAN, KALE ARGE, MKE, ROKETSAN, STM, TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, TEI gibi ana sanayi firmalarımız ile ASFAT, ANKARA KALKINMA AJANSI, T.C. MSB ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ASO, ATO, KOSGEB, SASAD, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TR TEST, TR MOTOR, SSTEK gibi birçok firma ve kurumun yanı sıra savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda KOBİ etkinliğimize katılım gösterecektir.

RAKAMLARLA ICDDA

Daha önce gerçekleşen ICDDA etkinlikleri sonucunda, katılımcılarla yapılan anket sonuçlarından alınan veriler doğrultusunda;

ICDDA katılımcıları, görüştükleri firmaların kalitesi hakkında %96’lık bir oran ile memnun kaldıklarını dile getirmişler ve görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtmişlerdir.

İkili iş görüşmeleri gerçekleştiren firmaların %75’i görüşmelerin olumlu geçtiğini ve geleceğe dair ortaklıklar ve iş birlikleri adına yeni adımlar atabileceklerini belirtmişlerdir.

Etkinliklere katılan firmaların %90’ı önceden ayarlanan ikili iş görüşmelerini eksiksiz yapabildiklerini ve memnuniyetlerini dile getirmişleridir.

Katılımcı firmaların %92’si etkinliğin ilk gününde gerçekleşen konferans ile ikinci ve üçüncü gün gerçekleşen, yerli ve yabancı firmaların tedarik süreçleri ve iş birliği imkanları konusunda düzenledikleri panellerin son derece verimli geçtiğini belirtmiştir.

ICDDA etkinliklerinde, savunma, havacılık ve uzay alanlarında imalat, mühendislik, teknoloji, ekipman, sistem, danışmanlık gibi konularda faaliyet gösteren firmaların yer alması, katılımcı yelpazesinin ne denli geniş olduğunu göstermektedir.

SSB ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI

ICDDA organizasyonu, yurt dışından katılım sağlayan tedarik zinciri ve satın alma yetkililerinin katılımları ile gerçekleşen başarılı ve etkin ikili iş görüşmeleri sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2014 yılında “Savunma Sanayi Özel Ödülü” ve 2017 yılında “Savunma Sanayii Tanıtımı” özel ödülüne layık görülmüştür.

ICDDA etkinlikleri sonuç odaklı başarılı iş görüşmeleri ile savunma ve havacılık sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar için profesyonel bir bağlantı noktası haline gelmiştir.

www.icdda.com.tr