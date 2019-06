Savunmasız Türkiye isteyenler

Türkiye karadan ve denizden çevreleniyor, her yönden baskı altına alınıyor. Muhalefet partileri ise milli bir tavır almak yerine ‘kuşatma’yı planlayanlarla aynı dili kullanıyor, onlarla birlikte hareket ediyor. Türkiye’nin dışarıdan gelen tehditlere yönelik direncini zayıflatacak bir misyon üsleniyor. Doğu Akdeniz, Ege, Irak ve Suriye’de ülkemize karşı girişilen her oyun, yurt içinde mutlaka destekçi buluyor. Ülke savunması için çok büyük önem taşıyan S-400’ler konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP her geçen gün daha da netleşen bir tavırla ABD tezlerine destek verirken, açık biçimde ABD’nin tetikçisi olan FETÖ ile ortak hareket ediyor, PKK ile aynı çatı altında durmaktan rahatsız olmuyor. Aynı duruş Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda da geçerli. 23 Haziran İstanbul seçimleri için HDP ile yapılan ittifak, muhalefetin ülke bekasına ilişkin sözler söylemesini engellemiş görünüyor. Zira Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için Hakurk’a yaptığı operasyona bile ne CHP’den ne de İYİ Parti’den destek gelmiş değil.

Kemal Kılıçdaroğlu

İŞGALCİYE SÖZÜNÜZ YOK MU?

Türkiye’ye yönelik büyük tehdit kaynaklarından birisi Doğu Akdeniz ve Ege. Romanya ve Bulgaristan’a yığınaktan sonra geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın liman kenti Dedeağaç’a 700 zırhlı araç ve 2 bin asker sevk eden ABD, buraya bir de gelişmiş radar sistemleri kuracak. Petrol devi ExxonMobil, Doğu Akdeniz’de ABD savaş gemilerinin korumasında faaliyet gösteriyor. Bu konudaki son adımı da önceki gün atan Washington, Ankara’nın hassasiyetlerini görmezden gelerek Rum yönetimiyle 9 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz ile Ege’de konuşlanma çabaları da herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Bu kuşatma girişimleri konusunda anamuhalefet partisinden ABD-İsrail cephesini eleştiren tek bir açıklamanın gelmemiş olması dikkate değer. İşgalcilere tepki göstermek bir yana muhalefet, partilerüstü ele alınması gereken her meselede hep bir ağızdan mutlaka iktidarı suçluyor. Bu konuda örnekler ise gayet çok.

Meral Akşener

Açık tehdit

Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 projesinden dışlayan, üstelik eğitim için bu ülkede bulunan 42 askerimiz hakkında da ‘sınırdışı’ kararı veren ABD yönetimine muhalefet cephesi tek ses etmedi. Tehdit ve şantaj dilini artık göstere göstere kullanmayı tercih eden ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 6 Haziran’da gönderdiği resmi mektubu kasten basına sızdırdı. Kongre’de Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında ittifak edildiğinin vurgulandığı mektupta, ABD Türkiye’yi F-35’lerle tehdit ederken, S-400 alımının durdurulması için 31 Temmuz’a kadar süre tanıdı. Pentagon mektupta, “F-35’lere risk oluşturan S-400 varlığının oluşturduğu risklere karşı CAATSA yaptırımları dahil olmak üzere tüm önlemleri almaya hazırız. ABD Kongresi’nde Türkiye’nin S-400 alımını yapması durumunda yaptırımların devreye sokulması için iki partiden de güçlü bir destek bulunmaktadır” ifadelerini kullanarak ABD Kongresi’nin Türkiye karşıtı kararı almaya dünden hazır olduğunun sinyalini verdi.

ORTAKLIK BİTEBİLİR AMA...

ABD’nin dayatmalarına devam ettiği mektubun devamında, “ABD ve Türkiye’nin stratejik ortaklığı ve diyaloğu Birleşik Devletler için çok değerlidir. Fakat, Türkiye’nin S-400 personelini eğitmek için Rusya’ya göndermesiyle hayal kırıklığına uğradık. 28 Mayıs’ta görüşüldüğü üzere, eğer Türkiye bu sistemin teminini sürdürecek olursa Türkiye’nin F-35 programı ortaklığını sona erdirecek bir plan geliştirmek durumunda kalacağız. Değer verdiğimiz ilişkilerimizi sürdürmeyi hedeflerken, eğer Türkiye S-400 teslimatını alacak olursa F-35’leri alamayacak. Hala S-400 konusundaki kararınızı değiştirme olanağınız var” denildi.

‘Pençe’ sanki muhalefete indi

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki yapılanmasına yönelik ‘Pençe Harekâtı’na da AK Parti ve MHP dışındaki siyasi partilerden destek çıkmadı. 23 Haziran seçimleri dolayısıyla HDP ile yaptıkları ittifak, hem CHP’nin hem de İYİ Parti’nin ağzını bantladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer partililer ‘280 karakterlik’ 2 twitter mesajı dışında açıklama yapamadı. Sözde milliyetçilik iddiasında bulunan İYİ Parti’li Meral Akşener de CHP’lileri aratmadı. Akşener’in desteği de sınır ötesinde şehit olan Mehmetçikler için attığı taziye mesajının ötesine geçmedi.

S-400 ALIMI / F-35 AMBARGOSU

* Almayın!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon): S-400’ler NATO’ya uyumlu değil. Türkiye bu sistemi alırsa sonucuna katlanır.

* Uyumlu olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz.

Ünal Çeviköz

* Erteleyin!

CHP’li Ünal Çeviköz: Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görürse bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Kurulması önerilen komisyonun çalışmaları bitene kadar S-400’lerin konuşlandırılması ertelenmeli.

* Depoda çürür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Senin F-16’ların onları tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Hem bir duyum aldım; S-400’ler Saray’ı koruyacakmış.

* Bir daha düşün

İYİ Parti’li Aydın Adnan Sezgin: S-400 konusunu bir daha düşünelim.

Ümit Özdağ

* Türkiye kim ki

İYİ Parti’li Ümit Özdağ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye çekilirse F-35 projesi çöker” açıklamasına ABD’den bile önce cevap verdi) Bu açıklama ne yazık ki doğru değildir. Biz F-35’in belirli parçalarını üretiyoruz, ABD aynı parçaları zaten üretiyor.

* Karşıydık, karşıyız

HDP’li Tülay Hatimoğulları Oruç: S-400’lere, F-35’lere yaptığınız yatırımlara, kullanılıp kullanılmayacağı bile belli olmayan bu askeri yatırımlara başından beri karşıydık.

Garo Paylan

* Abat mı olacağız

HDP’li Garo Paylan: Silah almaktan, S-400’den vazgeçmezseniz, elbette 3 bin 600 göstergeyi ödeyemeyiz. Güvenlikçi savaş politikalarından vazgeçelim. Rusya bağımlılığı çok mu iyi bir şey arkadaşlar? S-400’ü alınca acaba abat mı olacağız? Yani Rusya’ya bu anlamda bağımlı olmak acaba çok mu iyi bir şey?

* FETÖ’nün sözcüsü

Terörist Fetullah Gülen’in sözcüsü Emre Uslu: S-400 almak ne demek biliyor musun? S-400 almak NATO ile kafa kafaya gelmek demek.

HANGİ ÜLKE NE YAPIYOR?

ABD: Son olarak S400’ler konusunda bir mektup gönderek Türkiye’yi tehdit etti. Askeri varlığını artırdığı Doğu Akdeniz’de de Rum Kesimi ile ardı ardına anlaşmalar imzalıyor. TSK’nın terörle mücadele operasyonlarına tümüyle karşı. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere Türkiye karşıtı örgütlerin en büyük destekçisi.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ KUŞATMA

*Onlarla uzlaşın

CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Türkiye denklem dışı kaldı. Çözüm için Mısır ve İsrail’le yeniden ilişki kurulmalı.

*Sondajı durdurun

CHP Milletvekili Mahir Başarır: Türkiye saçma sapan yerlerde sondaj yapıyor. Tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar dolar Akdeniz’in derin sularına gömülecek. (Başarır’ın bu sözlerine Rum ve Yunan basını bile alkış tuttu.)

*Direnemeyiz

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş: Karşımızda Amerika ve Avrupa destekli Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır’ı bulduk. Durum çok ciddi boyutlarda. Bunlara karşı S-400 alarak direnebileceğimizi düşünürsek yanlış yaparız.

*Akdeniz’i unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: (Doğu Akdeniz konusunda tepkisi o kadar zayıf ki akılda kalan tek cümlesi bile yok. Akşener’in Doğu Akdeniz’le ilgili açıklamasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti.)