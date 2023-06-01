Seçim öncesi hükümete kin kusan Yunus Günçe: Benim için bir yıkım yok

Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy oranıyla zafer kazandı. Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti. Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanırken, gözler muhalif seçmenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu.

Hükümete kin kusan Yunus Günçe'den yeni paylaşım

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk seçim öncesi yaptığı paylaşımlarıyla tepki çeken Günçe, şimdilerde kendini avutma çabasına girdi.

Seçim havasına erken girerek kazanma hırsıyla hükümete kin kusan Yunus Günçe, "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p... olun." ifadelerini kullanmıştı.

"Canım sıkıldı evet ama hemen geçti"

Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise can sıkıntısının hemen geçtiğini belirtti. Günçe, bu kez şu ifadeleri kullandı: "Canım sıkıldı evet ama hemen geçti. Canım neden sıkıldı. Çünkü az kalsın oluyordu, az kalsın olacakken son anda olmadı ya işte canım ondan sıkıldı. Peki neden geçti? Geçmeyip de ne yapacaktı. Benim için bir yıkım yok ki. Allah belamı versin benim için bir yıkım yok. Benim için çok kuvvetli sağlam bir temel var. Nereden başladık nereye geldik. Bence biz bayağı güzel bir yere geldik.









"Ben şimdi o dalgaya tutunacağım"