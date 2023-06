Seçim öncesi hükümete kin kusan Yunus Günçe: Benim için bir yıkım yok

Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise can sıkıntısının hemen geçtiğini belirtti. Günçe, bu kez şu ifadeleri kullandı: "Canım sıkıldı evet ama hemen geçti. Canım neden sıkıldı. Çünkü az kalsın oluyordu, az kalsın olacakken son anda olmadı ya işte canım ondan sıkıldı. Peki neden geçti? Geçmeyip de ne yapacaktı. Benim için bir yıkım yok ki. Allah belamı versin benim için bir yıkım yok. Benim için çok kuvvetli sağlam bir temel var. Nereden başladık nereye geldik. Bence biz bayağı güzel bir yere geldik.

Benim için şimdi kocaman bir dalga var. Ben şimdi o sağlam temeli alacağım, ona tutunacağım. O dalganın tepesine çıkacağım bakalım o dalga beni nereye götürecek. Beni seven arkamdan gelsin. Ben şu an da söylemem gerekenleri değil, söylemek istediklerimi söylüyorum. Neden çünkü ben görevli değil gönüllüyüm. Biz aslında hiç fena değilim. Biz derken, her 2 kişiden 1'i."