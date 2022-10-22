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BURSA

Şehir Hastanesi yolunda geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolda asfaltlama ve bordür çalışmaları devam ediyor. Sinyalizasyon çalışmalarının da başlayacağı yol, en kısa sürede trafiğe açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehir Hastanesi yolunda geri sayım
Bursa Şehir Hastanesi yolu.

Bünyesinde genel, kadın doğum, çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi, rehabilitasyon (FTR) ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) alanlarına ait 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırma çalışmaları sona ererken, yolda altyapı çalışmalarına geçtiğimiz kasım ayında başlanmıştı. Toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda kazı dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, asfaltlama ve bordür çalışmalarına start verdi. Toplam 18 bin ton sıcak asfaltın döküleceği yolun en kısa sürede trafiğe açılması hedefleniyor.

EN KISA ZAMANDA AÇACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafik yükünü hafifletmek adına yeni alternatif yollar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa Şehir Hastanesi ve üniversite gibi hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere raylı sistemin yanı sıra karayoluyla ulaşım noktasında da yeni çözümler ürettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Şehir Hastanesi’ne İzmir yolundan bağlantıyı sağlayacak olan bu alternatif yolda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Toplam 6,5 kilometrelik yolda, kazı dolgu çalışmalarını bitirdikten sonra, asfaltlama ve bordür çalışmalarına başladık. Ekiplerimizin yoğun bir şekilde çalıştığı yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız. Şehir Hastanesi’ne ulaşımda trafiğin önemli bir yükünü alacak olan yolun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Enerjimizi doğadan alıp, Bursa için harcıyoruz
GÜNDEM
Enerjimizi doğadan alıp, Bursa için harcıyoruz

Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar: Ölümden döndü özçekim yaptı
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Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazada devrilen motosikletle birlikte metrelerce savrularak yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla özçekim yaptı.
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Ceyhun Y., daha sonra kendisine yardımcı olan bir kişiye 'Birlikte özçekim yapalım' demesi, daha sonra da birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkat çekti.
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Ceyhun Y., kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.
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Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar: Ölümden döndü özçekim yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücünün cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.
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