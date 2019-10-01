Gündem Şehit adı vermek psikolojiyi bozuyormuş
POLİTİKA

Şehit adı vermek psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesi, CHP’li belediye meclis üyesi tarafından engellendi. Karara şerh koyan CHP’li üye Mustafa İlhan, “Şehit sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkiler” diyerek skandalı savunmaya çalıştı. Olaya tepki gösteren 4 CHP'li meclis üyesi partilerinden istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Erdoğan Sönmez
Şehit Erdoğan Sönmez

Antalya’nın Kepez ilçesindeki sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesine ilişkin karara CHP’li belediye meclis üyesinin isim tespit komisyonunda şerh düşmesine tepki gösterildi. Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere isim tespit komisyonunca havale edilen, Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesine ilişkin karara, CHP’li üye Mustafa İlhan, “İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle ‘şehit’ sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum.” notunu yazdı. CHP’li meclis üyesinin karara şerh koyması ilçede tepkiye neden oldu.

İSMİ YAŞATILSIN İSTİYORUZ

Şehidin babası İlyas Sönmez, karara şerh düşen Mustafa İlhan’ı kınadığını söyledi. Doğu kökenli bir aile olduklarını belirten Sönmez, “HDP’liler hiç bir zaman doğu insanını temsil etmedi. Onlar Kürtleri kandırıyor. Biz hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bir oğlum şehit oldu. Geride iki evladım ve bir ben varım. Üçümüz de şehit olmaya hazırız. Asker lazımsa biz hazırız, bu vatanı bunlara asla teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu. İlçedeki caddeye oğlunun ismini vermek isteyenlere teşekkür eden Sönmez, “Oğlum bu vatan için şehit oldu. İsminin yaşatılmasını bekliyoruz.” dedi.

Heykele 11 milyon lira harcadı
GÜNDEM
Heykele 11 milyon lira harcadı
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
Heykele11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
Promosyon<br>kısıtını kaldırdı

Promosyon
kısıtını kaldırdı

​Kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi geri dönüyor.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.
Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

​Hindistan yönetimi Müslüman ailelerden çocukları karşılığında fidye talep ediyor.
Türk turizminde büyük yükseliş

Türk turizminde büyük yükseliş

​Türkiye yılın ilk 8 ayında 31.4 milyon turist ağırladı.
Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Emin amca, devletin başka ülkelere muhtaç olmaması için yardım parası almadı.
Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

​Hatice Cengiz: Trump, milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu.
MGK'dan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

​Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlenecek.
'Peygamberler bile hata yapar'

'Peygamberler bile hata yapar'

​Kaşıkçı cinayeti sorulan Prens Selman'dan ilginç savunma.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
29 okulun yerine<br> yeni okullara gidecekler<br>

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Satışa ara verildi

Satışa ara verildi

​İki televizyon kanalının devrinde sürpriz engel.
Katilleri için<br>istenen ceza

Katilleri için
istenen ceza

Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Ümmetin<br>umudu Türkiye

Ümmetin
umudu Türkiye

​Deprem sonrası Müslüman ülkelerden mesaj var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.