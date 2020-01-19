Gündem Şehit cenazesinde bir grup gençten duygulandıran hareket Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler sadece kazakla kaldılar
KONYA

Şehit cenazesinde bir grup gençten duygulandıran hareket: Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler sadece kazakla kaldılar

Konya'da dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını giydirmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan fotoğraf karesi, görenleri duygulandırdı. Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, "Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" sözleri ile duygularını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Şehit cenazesindeki askerlere montlarını verdiler
Şehit cenazesindeki askerlere montlarını verdiler

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GENÇLER YAPTIĞI HAREKET İLE HERKESİ DUYGULANDIRDI

  • Bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırdı.

İHA
Konyalı bir grup genç şehit cenazesindeki askerlere montlarını giydirerek herkesi duygulandırdılar.n

Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninin ardından defin sırasında mezarlık içinde çektiği fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdiler
OYNAT 00:00
Üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdiler
Konya'nın Ilgın ilçesinde dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere 'soğuktan üşümesinler' kendi montlarını giydirmesi herkesi duygulandırdı.


DEFİN SONUNA KADAR SADECE KAZAKLA BEKLEDİLER

Kısa sürede binlerce kişinin fotoğrafları beğenip altına duygularını ifade eden yorumlar yazdığını anlatan Acı, şunları kaydetti:

  • "Defin sırasında, soğuk havada tören mangasındaki askerlerimizin üşüdüğünü düşünen halkımızın, kendi ceket, mont ve kabanlarını görevli askerlerimize giydirmelerine şahit oldum. Bu anı hem fotoğraflamak hem de görüntülemek istedim. O anlarda halkımızla gurur duydum. Havanın eksi 5 derecelerde olduğu o anlarda halkımızın kendi askeri için fedakarlık yapması çok hoşuma gitti. Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum."

DHA
Şehidin cenaze töreninden...

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir ve Tahir Akyürek ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Berlinde zirve başladı

Berlin'de zirve başladı

Libya krizinin sona ermesi için liderler bir araya geldi.
İmamoğlu baltayı taşa vurdu

İmamoğlu
baltayı taşa vurdu

​"Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu" dediği Varank tek kelime etmemiş.
Görüşme sona erdi

Görüşme sona erdi

​Erdoğan ile Putin'den Berlin'de kritik mesajlar.
Telekom'da 2 gol

Telekom'da 2 gol

​​Galatasaray sahasında Denizlispor'u ağırlıyor.
Akyazı'da gol yağmuru

Akyazı'da gol yağmuru

​Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Abdulkerim<br>Çevik öldürüldü

Abdulkerim
Çevik öldürüldü

Bitlis'in tanınmış kanaat önderlerindendi.
Berlin'de ilk temas

Berlin'de ilk temas

​Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı ile bir araya geldi.
Etüt çalışmaları tamamlandı

Etüt çalışmaları tamamlandı

Erdoğan duyurdu, dev projede geri sayım başladı.
Sivas'ta pitbull dehşeti

Sivas'ta pitbull dehşeti

​Halı sahada oyun oynayan çocuklara saldırdı.
Mısır AA çalışanlarını serbest bıraktı

Mısır AA çalışanlarını serbest bıraktı

​Darbeci rejim AA çalışanlarını gözaltına almıştı.
Şehit cenazesinde duygulandıran an

Şehit cenazesinde duygulandıran an

Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler sadece kazakla kaldılar.
Esenyurt'ta<br> büyük panik

Esenyurt'ta
büyük panik

Doğal gaz hattı delindi bir kişi yüzünden yaralandı iki binayı alevler sardı.
Rahşan<br>Ecevit'e veda

Rahşan
Ecevit'e veda

Rahşan Ecevit için cenaze töreni düzenleniyor.
Yavuz yeni yerinde

Yavuz yeni yerinde

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama.
Zirvede gözler Türkiye'de

Zirvede gözler Türkiye'de

Türkiye bölgesel krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyor.
İdlib'de büyük korku

İdlib'de büyük korku

Rejim saldırılarından kaçan 27 bin sivil Türkiye sınırına ulaştı.
Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Çarşamba için 1 kişilik eksik var

​FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış planı yazışmaları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.