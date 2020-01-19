Şehit cenazesinde bir grup gençten duygulandıran hareket: Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler sadece kazakla kaldılar Konya'da dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını giydirmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan fotoğraf karesi, görenleri duygulandırdı. Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, "Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" sözleri ile duygularını ifade etti.

Haber Merkezi 19 Ocak 2020, 14:32 Son Güncelleme: 19 Ocak 2020, 14:45 AA