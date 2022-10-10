Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

11 Ekim 1991 tarihinde Pendik Tersane Köprüsü Üst Kaynarca girişinde terör örgütü üyeleri tarafından ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu şehit düşen Fehim Çakır'ın adının, deniz polisine ait tekneye verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

AA

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki törene Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun yanı sıra şehidin Yalova'da yaşayan eşi Melahat, oğlu Umut Çakır ve yakınları katıldı.

AA

Duaların okunmasının ardından katılımcılar şehidin isminin verildiği tekneyle denize açıldı.

AA

Şehidin oğlu Umut Çakır, tekneye babasının adının verilmesinden dolayı ailece duygulandıklarını ifade ederek, "Sağ olsun valimiz, emniyet müdürümüz. Şehit aileleri olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızdalar. Bu da onlardan birinin göstergesi. Allah onların hepsinden razı olsun." diye konuştu.

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AA

Törende gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise şehitlerin adlarını karakol, bina ve araçlarda yaşattıklarını belirtti. Topaloğlu, şöyle konuştu: