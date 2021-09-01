Meteorolojiden sekiz ile kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar hızla düşecek

Sel anında evinde kayınvalidesi ve 2 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğu ile beraber bulunan Gülbeyaz Bekmezci, site görevlisinin seslenmesiyle ailesiyle beraber apartmandan çıktı. Geçen sene satın aldığı evini ikinci kez su bastığını belirten Bekmezci, Çocuğu uyuttum ben, annem içerideydi. Yağmur birden yağdı zaten. Görevli arka taraftan camdan seslendi bize, 'sel geliyor çıkın evden' diye. Çocuklarla annemi aldım, nasıl çıktık evden bilmiyoruz zaten. Baraj kapağı diyorlar, adı nedir bilmiyorum. Evin arkasında bir yer var, oradaki rögar kapakları yeterli gelmiyormuş. Her yağmur yağmasında sel basıyormuş burayı, dokuzuncu baskınmış bu. Ben bilmeden geçen yıl aldım, krediyle burayı. Sel baskınından haberim yoktu, bize verdiler. Aldıktan 3 ay sonra aynı şekilde bastı. Bir yıldır tadilatıyla uğraşıyorum, tamamlamadan tekrar aynısı oldu. Bu ikinci bir yılda 2 kez maruz kaldık sele diye konuştu.