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ANKARA

Meteorolojiden sekiz ile kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Eylül hava durumu raporunda sekiz il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren altı derece birden düşeceği öngörülüyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sekiz ile kuvvetli yağış uyarısı: Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağışı beklendiğini duyurdu.

Yapılan uyarıda sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara Valliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
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Başkent'te akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.
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Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti.
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Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
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Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde dere yatağı yanında bulunan 2 apartmanda, kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi.
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Yaklaşık 1,5 metre yükselen sel suları nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde Baraj Mahallesi Alaeddin Keykubat Sokak'ta yan yana bululan 2 apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan sağanağın ardından bir süre sonra, aparmanların arkasında bulunan alana sel suları dolmaya başladı.
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Hızla yükselen sel suyu, dakikalar içinde apartmanların bodrum ve bahçe katlarını doldurdu. Sel nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, bahçe katı dairelerinde su seviyesi 1,5 metreye kadar çıktı.
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Sel anında evinde kayınvalidesi ve 2 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğu ile beraber bulunan Gülbeyaz Bekmezci, site görevlisinin seslenmesiyle ailesiyle beraber apartmandan çıktı. Geçen sene satın aldığı evini ikinci kez su bastığını belirten Bekmezci, Çocuğu uyuttum ben, annem içerideydi. Yağmur birden yağdı zaten. Görevli arka taraftan camdan seslendi bize, 'sel geliyor çıkın evden' diye. Çocuklarla annemi aldım, nasıl çıktık evden bilmiyoruz zaten. Baraj kapağı diyorlar, adı nedir bilmiyorum. Evin arkasında bir yer var, oradaki rögar kapakları yeterli gelmiyormuş. Her yağmur yağmasında sel basıyormuş burayı, dokuzuncu baskınmış bu. Ben bilmeden geçen yıl aldım, krediyle burayı. Sel baskınından haberim yoktu, bize verdiler. Aldıktan 3 ay sonra aynı şekilde bastı. Bir yıldır tadilatıyla uğraşıyorum, tamamlamadan tekrar aynısı oldu. Bu ikinci bir yılda 2 kez maruz kaldık sele diye konuştu.
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Apartman sakinlerinden Engin Karakaya ise evin arkasında bulunan ASKİ'ye ait yağmur suyu kanalının kapasitesinin yetersizliğinden dolayı sel yaşandığını söyledi. Mahallelerine çok fazla yağmur yağmadığını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:
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Otoyol köprüsünün çıkışında büyük insan boyunda kanal var. Bunun karşılığında yarım metrelik bir boru koymuş. Bu da o suyu taşıyamadığı için burayı su basıyor sürekli. Doğru düzgün yağmur yağmadı, yerlere bakın hep kuru. Tamamen Pursaklar tarafındaki yağmur sonucu, ASKİ'nin suçundan dolayı bizim burayı su basması olay. Herhalde birilerinin canına bir şey gelmediği sürece belediye el atmayacak. Belediyeye bildirildi, bildirildikten sonra belediye kanalın etrafına beton attı, bir de tel örgü çekti yağmura karşı. Çözüm olarak kanalın etrafına tel örgü çekmişler.
Ankara'da sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, Altındağ ilçesinde ise dere yatağı yanında bulunan iki apartmanda, kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi.
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