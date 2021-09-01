Meteorolojiden sekiz ile kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar hızla düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Eylül hava durumu raporunda sekiz il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren altı derece birden düşeceği öngörülüyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağışı beklendiğini duyurdu.
Yapılan uyarıda sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.
PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜŞÜYOR
Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Ankara Valliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.