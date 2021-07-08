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SAKARYA ZONGULDAK DÜZCE

Sel yıktı geçti : Düzce, Sakarya ve Zonguldak’ta dereler taştı

Zonguldak, Sakarya ve Düzce’de etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı. Akyazı’da sel sularına kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul hayatını kaybetti. Zonguldak Ormanlı belde merkezi su altında kaldı. Birçok iş yeri ve araç suya gömüldü. Düzce’de 4 köyde yağışla yollar çöktü. Çok sayıda evi su bastı, traktör ve otomobiller sele kapıldı. Köylerde mahsur kalan 48 kişi kurtarılırken, 141 kişi de tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sel yıktı geçti​: Düzce, Sakarya ve Zonguldak’ta dereler taştı
Akçakoca’da mahsur kalan Adile Karataş (85) kurtarıldı.

Düzce, Sakarya ve Zonguldak’ta önceki gece yaşanan sel felaketi hayatı durdurdu. Düzce’nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı. Su baskınları nedeniyle evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan 48 kişi, AFAD, DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, UMKE ve jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı, 141 kişi tahliye edildi.

Sami Özkul
Sami Özkul

SAKARYA
SAKARYA

YOLLAR HASAR GÖRDÜ

  • AFAD’ın hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollarında göçük oluşan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanması için iş makineleri yardımıyla alternatif yol açma çalışmaları yürütüldü. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, “Şu anda kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız yok. Heyelanlar oldu, yol kapanmalarıyla karşılaştık. Ekiplerimiz sorun olan bölgelere hızlıca ulaştı, gerekli tedbirleri aldılar. Çok şükür herhangi bir vatandaşımızın başına üzücü olay gelmedi.”

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

DÜZCE
DÜZCE

SULAR ÇEKİLİYOR

Zonguldak Ereğli’de ise, derenin taşması sonucu Ormanlı belde merkezi su altında kaldı. Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış” dedi.

ZONGULDAK
ZONGULDAK

Yaşlı adam sele kapılıp öldü

  • Sakarya’nın Kocaali ve Akyazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yol, tarım arazileri ve evleri su bastı. Kocaali’de ekipler risk taşıyan bölgelere kamyonlarla kaya parçaları döktü. Akyazı’da kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı. Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Özkul (78), sele kapıldı. AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlatırken Özkul’un cansız bedeni, evinden 2 buçuk kilometre uzaklıkta Mudurnu Çayı’nda bulundu. 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi’ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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