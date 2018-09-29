Gündem Sel, yıldırım ve hortum olabilir
3. SAYFA

Sel, yıldırım ve hortum olabilir

Orta Akdeniz'de yarın İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın’ı etkilemesi beklenen tropik fırtınayla ilgili Meteoroloji uyarılarda bulundu: Sağanak, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji, tropik fırtına ile ilgili yeni uyarılarda bulundu.
Meteoroloji, tropik fırtına ile ilgili yeni uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ege kıyıları ve Marmara'yı vurması beklenen tropik fırtına ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Tropik fırtınanın 30 Eylül Pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerinde etkisini göstermesinin beklendiği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Ege'nin batısında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Marmara'nın batısında Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AĞAÇLAR SÖKÜLÜP DİREKLER DEVRİLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu. Açıklamada, insanlar ve hayvanların savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilecekleri, bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatılarının uçabileceği değerlendirilerek, şöyle devam edildi: "Çatılardaki bacalar yıkılabilir; televizyon/uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir."

REKLAM

Gereken tedbirler alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tropik fırtınanın zararlarını en aza indirmek için teyakkuza geçti. Hazırlıkarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu ve ağaçların devrilme ihtimaline karşı budandığını söyledi.

Balığa çıkmayacaklar

Meteorolojiden yapılan açıklamalar ve uyarılar sonrası Egeli balıkçılar fırtına mesaisine başladı. Fırtınanın etkili olacağı pazar günü denize açılmama kararı alan balıkçılar, ekmek teknelerini ek halatlarla limanlara ve barınaklara bağladı. "Tropik fırtına"yı dakika dakika internet sitelerinden takip eden balıkçılar, anlık gelişmeleri de diğer balıkçılarla paylaşıyor.

Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.