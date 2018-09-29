Sel, yıldırım ve hortum olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ege kıyıları ve Marmara'yı vurması beklenen tropik fırtına ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Tropik fırtınanın 30 Eylül Pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerinde etkisini göstermesinin beklendiği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Ege'nin batısında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Marmara'nın batısında Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AĞAÇLAR SÖKÜLÜP DİREKLER DEVRİLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu. Açıklamada, insanlar ve hayvanların savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilecekleri, bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatılarının uçabileceği değerlendirilerek, şöyle devam edildi: "Çatılardaki bacalar yıkılabilir; televizyon/uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir."

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Gereken tedbirler alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tropik fırtınanın zararlarını en aza indirmek için teyakkuza geçti. Hazırlıkarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu ve ağaçların devrilme ihtimaline karşı budandığını söyledi.

Balığa çıkmayacaklar

Meteorolojiden yapılan açıklamalar ve uyarılar sonrası Egeli balıkçılar fırtına mesaisine başladı. Fırtınanın etkili olacağı pazar günü denize açılmama kararı alan balıkçılar, ekmek teknelerini ek halatlarla limanlara ve barınaklara bağladı. "Tropik fırtına"yı dakika dakika internet sitelerinden takip eden balıkçılar, anlık gelişmeleri de diğer balıkçılarla paylaşıyor.