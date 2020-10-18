Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi: Aşının kullanılabileceği tarih açıkladı

Kovid-19 aşı üretimi için yüksek biyogüvenlik seviyeli üretim tesislerinin olması gerektiğini vurgulayan Dr. Koçak, firmalarının bu şekilde akredite iki adet BSL-3 laboratuvarı olduğunu ve ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan “iyi üretim uygulamalarıö olarak bilinen GMP Belgeli tek firma olduklarına işaret etti ve bunun da önemini şöyle açıkladı: “Türkiye'de beşeri ilaç ve aşı üretiminde BSL-3 laboratuvarı ve GMP uygunluğu belgesi olan tek firmayız. Bizim aşı çalışmalarımız yeni değil. 6 yıldır aşılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kuduz aşısı, BCG dediğimiz verem aşısı ve suçiçeği aşıları bunlardan bir kısmı. Bunların da Ar-Ge'leri tamamlandı ve faz çalışmalarına gelindi. Tesislerimizde başlangıçta bir tane BSL-3 laboratuvarımız vardı. Bu Kovid-19 aşısının üretim çalışmaları için birkaç ay içinde ikinci bir BSL-3 laboratuvarı daha kurduk ve onun da hem akreditasyonlarını hem de GMP onayını aldık. Bu tesislerde hem aşının formülasyonu geliştirildi hem Faz 1 için kullanılacak ilk dozların dolumu gerçekleştirildi, hem de ileride yüksek kapasiteli üretimi de yapılabilecek. Aşı üretim tesislerimiz, değişik teknolojilerle geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının üretimi için de uygun. Mesela bizim inaktif aşımız var, bunu üretebileceğiz ama bunun dışında bir üniversitemizin inaktif aşısı ve adenovirüs bazlı aşısını da bu tesislerde üretiyor olacağız. Dünyada geliştirilen mRNA ve DNA aşılarını da burada üretebilecek yeteneğe sahibiz. Yani bu üretim tesislerimizde, birçok farklı tipte, birçok farklı teknolojideki Kovid aşılarını üretme imkanımız var.