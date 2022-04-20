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Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yaşatılıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her Cumartesi düzenlenecek olan Ramazan Akşamları programı başladı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ilk programa çocukların ve ailelerin ilgisi büyük oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçukluda geleneksel Ramazan akşamları yaşatılıyor
Teravih sonrası eğlenceleri, Hacivat-Karagöz oyunu, Meddah gibi kültürel etkinliklerin yer aldığı Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının ilki Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayında dolu dolu programları ile Ramazan geleneklerini sürdürüyor. Ramazan ayı içerisinde kültürümüzde yer alan teravih sonrası eğlenceleri, Hacivat-Karagöz oyunu, Meddah gibi kültürel etkinliklerin yer aldığı Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının ilki Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Müzisyen ve tiyatrocu Hüseyin Goncagül’ün katıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programda Hüseyin Goncagül eskimeyen Ramazan eğlenceleri ile çocukları ve aileleri doyasıya eğlendirirken, katılımcılara geleneksel Ramazan ayını da yaşatıyor.

“RAMAZAN GELENEĞİNİ YAŞATIYORUZ”

Etkinliğin ilk gününde dolu dolu geçtiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel anlamda geleneklerimize bağlı kalarak programlar gerçekleştiriyoruz. Başlattığımız Ramazan akşamları programımızı da geleneksel Ramazan gecelerinde düzenlenen eğlenceleri çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca her cumartesi akşamı etkinliğimiz burada vatandaşlarla buluşacak. Ben etkinliğimize katılım sağlayan ailelerimize, çocuklarımıza ve Hüseyin Goncagül hocamızla birlikte tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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