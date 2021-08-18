İnebolu'da jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos’ta Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

İHA Jandarma bulduğu altınları temizleyip sahibine teslim etti.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan B.E., jandarmadan yardım istedi. Sel afeti sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren jandarma ekibi, sel sularının bastığı evde temizlik yaptıkları sırada evde buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra B.E’ye teslim etti. B.E, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

GÜNDEM Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz altından bir çanta dolusu ziynet eşyası çıktı