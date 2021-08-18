Gündem İneboluda jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı
KASTAMONU

İnebolu'da jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra sahibine teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Selin vurduğu İneboluda jandarma çamur içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Jandarma ekibi selden zarar gören evde buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra B.E’ye teslim etti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos’ta Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Jandarma bulduğu altınları temizleyip sahibine teslim etti.
İHA
Jandarma bulduğu altınları temizleyip sahibine teslim etti.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan B.E., jandarmadan yardım istedi. Sel afeti sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren jandarma ekibi, sel sularının bastığı evde temizlik yaptıkları sırada evde buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra B.E’ye teslim etti. B.E, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz altından bir çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
GÜNDEM
Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz altından bir çanta dolusu ziynet eşyası çıktı

Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
FOTOĞRAF 6
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Sinop’a tatil amaçlı gelen çok sayıda vatandaş, 11 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından Türkeli ve Ayancık ilçelerinde mağdur kaldı.
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Sel afeti nedeniyle köprülerin yıkılması ve yollarda oluşan heyelan nedeniyle karayolunu kullanamayan çok sayıda vatandaş, feribotla alınarak İnebolu Limanı’na getirildi.
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Çatalzeytin ve Abana Limanları’nın da sel afetinde hasar görmesinden dolayı İnebolu Limanı’na getirilen vatandaşlar, buradan karayolu ile evlerine geri dönecek. Feribotla tahliye edilen araçlar arasında yurtdışından gelen misafirlerin de olduğu görüldü.
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Sel afetinden dolayı Sinop’ta mahsur kalan vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla bölgeye feribot sevk edildi. Sevk edilen feribotla ilk etapta 47 araç tahliye edildi. Mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla birlikte tahliye işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Mahsur kalan vatandaşlar, devlete minnet olduklarını kaydetti.
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Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
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Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel afetinin yaşandığı Sinop'a il dışından tatil amacıyla gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmeye başlandı. İlk etapta 47 araç Sinop'tan alınarak İnebolu Limanı'na getirildi.


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