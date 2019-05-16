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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum

Şentop: Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum" dedi.

Haber Merkezi IHA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA 10. Yıl fotoğraf sergisini açtı.

TBMM Şeref Holü’nde düzenlenen açılıştan sonra Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, Genel Kurul’da kendisi ile ilgili FETÖ iddialarına ilişkin olarak, "Türkiye Büyük millet meclisi ortamına yakıştıramadığım bir şey. Bir yerlerden bulduğu, ama bağlamını ve tarihini ifade etmediği konuşma üzerinedir. Daha sonra yayınlanan dökümünde farklı bir bağlam olduğunu ortayla koyuyor. Bundan dolayı ithamda bulunması çok ayıp. Bende kendisine kürsüden cevap verdim. Bu konuda en rahat siyasetçilerden birisiyim. Süreci de farklı yorumlayan birisiyim. FETÖ’nün bazı eylemleri ortaya çıktıktan sonra tedbir alınma yönüne gidilmiş değil. Bu örgütle ilgili , örgütün devlet içinde yapılanmasının fark edildiği andan itibaren bunlara karşı tedbir alınmaya başlamış, onlar bu tedbirlere karşı reaksiyon eylemlerine girişmişlerdir” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün devletin tedbir almasına karşı reaksiyon gösterdiğini altını çizen Başkan Şentop, “Bu örgütle ilgili bilgilerimiz, örgütün yapılanması, amaçlarıyla ilgili bilgilerimiz, 15 Temmuz sonrası bilgilerimiz, 17-25 öncesi bilgilerimiz ile 17-25 sonrası bilgilerimiz aynı değil. Örgütün yapısıyla ilgili bilgi arttıkça, çalışma yöntemleriyle ilgili devletin operasyonları da ona göre mahiyet değiştirmiştir” şeklinde konuştu.

  • Şentop, Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan eleştirilere ilişkin soruya, “Yüksek Seçim Kurulu eleştirilebilir, kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Hakimlerin. Yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum. Bu kurumlar 23 Haziran’da tekrardan seçim yapacak. 2023’te de seçim yapacak. Eleştiri çerçevesinde kalmak kaydıyla her şeyin söylenmesi doğrudur ama bizim yargı kurumlarını hakaret, tahkir ederek, itibarsızlaştırarak konuşmamız yanlış olur. Yasama parlamento çatısı altında bunu yapmak yanlış olur” dedi.

Güvenlik ile ilgili soruya Şentop, “Vatandaşlarımız milletvekillerinden talep ediyorlar. Milletvekillerimiz veya danışmanları aracılığıyla, bir sistemimiz var, o sistem aracılığıyla sisteme girilen bilgiler ziyaretçi kapsındaki arkadaşlarımızın bilgisayarına düşüyor. Bununla ilgili sorgulama yapılmıyor. Milletvekilinin beyanı dikkate alınıyor” diye konuştu.

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TBMM’ye girişlerin şikayet veya haklarında arama olduğu takdirde engellendiğini söyleyen Şentop, “Böyle bir engeli yoksa vatandaşın Meclise girişi ile ilgili bir engel yok. Bahsettiğiniz erkek şüphelinin Meclise girdiği, bir buçuk saat gibi milletvekili ile görüşmek üzere girdiği, onunla ilgili bilgiler var. Burada güvenlik sistemi iyi işleyen bir güvenlik sistemi, genel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sistemleriyle bağlantılı” dedi.

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