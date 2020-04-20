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OSMANİYE

Seyahat izin belgeli TIR'dan uyuşturucu çıktı

Batman’a yükünü bırakıp Konya’ya döndüğü esnada Osmaniye’de narkotik polisinin uygulama noktasına takılan sürücü, seyahat izin belgesini göstererek geçmek istedi. Şahsın davranışlarından şüphelenen polis, narkotik köpeği “Poyraz” ile yaptığı aramalarda yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
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TIR şoförü gözaltına alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 31 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklanması 15 gün daha uzatılmıştı. Yük taşımak için seyahat izin belgesi alan Latif Ş, Batman’a giderek yükünü teslim etti. Ardından Konya’ya dönmek için yola çıkan sürücü, Osmaniye’de polis uygulama noktasına takıldı.

TIR'da ele geçirilen esrar

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

  • Sürücüyle bir süre sohbet eden polis, hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR üzerinde detaylı bir arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği Poyraz ile arama yapan polis, sürücünün yatağının altına gizlenmiş siyah renkli poşette yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Latif Ş., ifadesinin alınmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

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