Seyir halindeyken yanan lüks otomobil küle döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaca yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi.

ARAÇTAN İNEREK KURTULDULAR

Araç içerisinde bulunan sürücü ve eşi korku ve panikle araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobildeki dumanlar alevlere dönüşerek otomobilin her tarafını sardı.

ALEVLER YÜKSELDİ

İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobile müdahale etti. Araçtaki yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil adeta küle döndü.

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