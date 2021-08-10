Gündem Seyir halindeyken yanan lüks otomobil küle döndü
İSTANBUL

Seyir halindeyken yanan lüks otomobil küle döndü

Bağcılar’da iki yolcunun içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil küle döndü.

Haber Merkezi İHA
Seyir halindeyken yanan lüks otomobil küle döndü
Seyir halindeyken yanan lüks otomobil küle döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaca yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi.

ARAÇTAN İNEREK KURTULDULAR

Araç içerisinde bulunan sürücü ve eşi korku ve panikle araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Otomobildeki dumanlar alevlere dönüşerek otomobilin her tarafını sardı.

ALEVLER YÜKSELDİ

İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobile müdahale etti. Araçtaki yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil adeta küle döndü.

Arnavutköy’de feci kaza, alevlerin arasından kurtuldu
FOTOĞRAF 5
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Olay, saat 19.15 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyahat eden Özgür Karakaya yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarpıp karşı şeride uçtu. Bariyerlere çarptıktan sonra bir anda alev alan otomobil, kısa sürede adeta alev topuna döndü.
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Kaza sonrasında sürücü Özgür Karakaya, araçtaki alevleri fark ederek kendisini dışarıya attı. Sürücü çıktıktan sonra araçtaki yangın büyüyerek bütün otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Yaralı sürücü ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Alev alan otomobil yanarken sık sık araçta bulunan elektronik kısımlarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
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Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından yanan araç otoyoldan kaldırıldı.
Arnavutköy’de feci kaza, alevlerin arasından kurtuldu
Arnavutköy'de yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü. Yanan araçtan sürücü son anda kurtulurken, otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.


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