Gündem Seyyar satıcı yanından geçerken hapşıran ve ağzını kapamayan vatandaşı bıçakladı
TEKİRDAĞ

Seyyar satıcı yanından geçerken hapşıran ve ağzını kapamayan vatandaşı bıçakladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Seyyar satıcı yanından geçerken hapşıran ve ağzını kapamayan vatandaşı bıçakladı
Bıçaklanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı

Tekirdağ'da Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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