Gündem Seyyar satıcıdan aldı 500 bin lira borçlu oldu
İZMİR

İzmir haberleri: Seyyar satıcıdan aldığı 2 uydu ile 1 televizyona 500 bin lira borç

Seyyar satıcıdan aldı 500 bin lira borçlu oldu

İzmir'de seyyar satıcıdan bir yıl önce aldığı 2 uydu cihazı ile televizyona 500 bin lira borç çıkarıldığını iddia eden Mehmet Eroğlu, dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Seyyar satıcıdan aldığı uydu ve televizyon için 500 bin liralık borç çıktı
Seyyar satıcıdan aldığı uydu ve televizyon için 500 bin liralık borç çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde seyyar satıcıdan aldığı 2 uydu cihazı ve bir televizyona 500 bin lira borç çıkardılar.

İlçedeki bir markette çalışan Mehmet Eroğlu (50), Gölcük Mahallesi'ne bir yıl önce gelen seyyar satıcıdan 2 uydu cihazı ve 1 televizyon aldığını, buna karşılık kendisine çıkarılan 500 bin lira borçla maaşına haciz konmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

MAAŞA HACİZ

Yeni Asır'ın haberine göre maaşına konan haciz nedeniyle konudan haberdar olduğunu ifade eden Eroğlu, "Ben 2 bin 100 lira senet imzalamıştım. Bunu da ödedim. Ancak bir anda maaşımın 4'te birine haciz konulunca konuyu araştırdım. Geçen yıl aldığım 2 uydu ve bir televizyon için imzalanan iki ayrı senette yaklaşık 500 bin liralık bir borcum olduğunu gördüm" dedi.

UYARIDA BULUNDU

Seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Eroğlu, borcu reddettiğini ve ayrıca "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

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