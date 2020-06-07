Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sıcak hava ve nemden bunalan Rizeliler çareyi çayı akşam toplamakta buldu
RİZE

Sıcak hava ve nemden bunalan Rizeliler çareyi çayı akşam toplamakta buldu

Rize'de güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan çift çareyi akşam çay toplamakta buldu. Güneşin batmasına yakın saat 17.00 sularında çay bahçesine girdiklerini ifade eden Metin Akıncı, bahçesine çektiği elektrik tesisatı sayesinde gece saatlerine kadar çay toplayabildiklerini dile getirdi. Akıncı, "Gündüz çok sıcak oluyor. Aşırı güneş olduğundan dolayı sabah 09.00’a kadar çay topluyorum. Sonra bir daha akşam 17.00’da giriyorum çay bahçesine, 23.00’a kadar çay toplamaya devam ediyorum. Akşam çay toplamak rahat oluyor, mis gibi hava, ne terleme var, nede başka bir engel" dedi.

Haber Merkezi İHA
Akıncı çifti, çayları gece serinliğinde toplamaya başladı.
Akıncı çifti, çayları gece serinliğinde toplamaya başladı.

Sabahın il ışıkları ile çay tarım arazilerine giren Ayten ve Metin Akıncı çifti, güneşin çıkmasıyla havaların da sıcak olmasından dolayı sabah 09.00’a kadar çay toplayabiliyordu. Çünkü topladıkları süre içerisinde de güneşten rahatsız olduğu için gerginleşen Metin Akıncı, o gerginlikle eşi Ayten Akıncı ile ufak tefek tartışmalar yaşıyordu.

Eşiyle tartışmaların boyutunun büyümesine engel olmak isteyen Ayten Akıncı ise bu sefer Metin Akıncı’ya "Sen rahatsız oldun, çaylıktan çıkalım" demeye başladı. Çay toplamak zorunda da olan çift bu kez çareyi akşam, güneş battıktan sonra toplamakta buldu. Çaylığa elektrik çeken çift bağladıkları ampullerle karanlığı aydınlatarak hem güneşsiz, hem de serin hava da çay toplamaya başladı.

Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 22’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 22’e yükseldi

İHA
Güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan çift çareyi akşam çay toplamakta buldu.

Güneşin batmasına yakın saat 17.00 sularında çay bahçesine girdiklerini ifade eden Metin Akıncı, bahçesine çektiği elektrik tesisatı sayesinde gece saatlerine kadar çay toplayabildiklerini dile getirdi.

Akıncı, "Gündüz çok sıcak oluyor. Aşırı güneş olduğundan dolayı sabah 09.00’a kadar çay topluyorum. Sonra bir daha akşam 17.00’da giriyorum çay bahçesine, 23.00’a kadar çay toplamaya devam ediyorum. Akşam çay toplamak rahat oluyor, mis gibi hava, ne terleme var, nede başka bir engel" dedi.

İHA
Güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan çift çareyi akşam çay toplamakta buldu.

"Akşam daha fazla toplanıyor"

Akşam saatlerinde daha fazla çay toplayabildiklerini dile getiren Akıncı “Güneşli havada topladığımız saat içerisinde 400 kilogram çay toplayabiliyorsak, akşam saatlerinde 600 kilogram toplayabiliyoruz. 60 metrelik bir kablo evden buraya çektik. İşimi görüyor şimdilik” ifadelerini kullandı.

Bir sonra ki çay sezonunda ışıkları taktıkları direkleri daha da büyütmeyi ve ışıklı baretler ile de daha güzel bir sistem kurmayı düşündüklerini ifade eden Akıncı “Komşularım beni pencereden izliyor. Gece korkmuyor musunuz diye soruyorlar ama neden korkalım ki. Gece neyden korkulur. Karanlığa düştükçe kabloları da peşimizden getiriyoruz. Sistemi geliştireceğim, madencilerin kullandığı ışıklı şapkalar kullanacağız. Bu direklerin daha büyüğünü projektörler ile kuracağız. Sonrasında o şapkalarla da önümüzü daha iyi ve net göreceğiz. Bir sonra ki çay sezonunda da onu görebilirsiniz” şeklinde konuştu.

İHA
Güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan çift çareyi akşam çay toplamakta buldu.

"Lamba ile huzuru bulduk"

Eşinin gündüz çay toplarken çok sinirli olduğundan yakınan ve çareyi gece çay toplamakta bulduklarını dile getiren Ayten Akıncı ise, “Akşam daha serin, daha rahat. Terleme yok. Gündüz 1 saat güneşin altında çalışınca 2 saatlik enerjin gidiyor. O nedenle gece daha da enerjik, rahat, yorulmadan çay toplayabiliyoruz. Güneş benim eşimin gündüz aklını başından alıyor. Kavga ediyoruz çaylıkta. Diyorum ki ‘Güneş geldi hadi çay bahçesinden çıkalım’. Sonra buna bir çözüm bulmak lazım diye düşündük ve gece çalışalım dedik. Gece daha mutluyuz huzurluyuz. Hiç kavga etmiyoruz, hatta başını çaylıktan kaldırmıyor. Yoksa kıyamet kopuyor çaylıkta. Lamba ile huzurumuzu bulduk” diye konuştu.

Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
FOTOĞRAF 6
Title
Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'ne iki karaca indi.
Title
Karacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Title
Mahalledeki evlerin önüne inen karacalar, burada otlarken, fotoğrafçı Ergün Güven tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Title
Karacalar daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
Title
Title
Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
Rize'nin Hemşin ilçesinde, mahalleye inen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.
Abone Ol Google News
Bitliste yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
İstanbullunun çilesi bitmiyor

İstanbullunun çilesi bitmiyor

​Yine İSKİ borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediyeler CHPli vekillerin çiftliği mi?

Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

​Lise mezunu Erdem'e 'özel eğitim' şirketi yöneticiliğinden maaş.
Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Taviz sözü alan ​Anastasiadis'in gözü kulağı seçimlerde.
Rezaletin fotoğrafı

Rezaletin fotoğrafı

​​Caddebostan Sahili'nde kalabalıktan geriye çöplük kaldı.
Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçede halk uyarıldı.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji 4 il için uyarı yayınladı.
Maaşını<br>onlara harcıyor

Maaşını
onlara harcıyor

Yasemin Öğretmen'den vatandaşlara çağrı var.
Trump 10 bin<br>asker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Fenerbahçe <br>ile görüştük

Fenerbahçe
ile görüştük

Teknik direktörlük için sürpriz isim gündeme geldi.
Çarklar yeniden<br>tam güç dönüyor

Çarklar yeniden
tam güç dönüyor

​"Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz."
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Sıla hasreti tedbirlerle sona eriyor.
Libya'da<br>zafer coşkusu

Libya'da
zafer coşkusu

​Trablus'ta halk ordunun zaferlerini kutladı.
Amerika şiddet üzerine kurulu

Amerika şiddet üzerine kurulu

​Siyahi aktivist Barron, ABD gerçeğini anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.