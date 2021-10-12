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KOCAELİ

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi: Otomobiller zarar gördü

Kocaeli'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlar hasar gördü.

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Haber Merkezi DHA
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi: Otomobiller zarar gördü
Ekipler, ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı.

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu. Körfez ve Kartepe ilçelerinde rüzgara dayanamayan ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı. Üzerine ağaç devrilen iki otomobilde hasar meydana geldi.

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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti
FOTOĞRAF 10
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Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı.
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Sarıcali ve Balabancık köylerini dolu vurdu. Sabah karşı yağan sağanak yağış sonrası ardından doluya cevirdi.<br>
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Civar köylerde de de etkili olan dolu yağışında henüz çeltik hasadı yapılmamış arazilerinde zarar sebep oldu. Dolu yağışı sonrasında yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik tarlaları zarar gördü.
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Ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu yağışı köylerde çeltiği olumsuz etkiledi.
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Edinilen bilgilere göre Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekarın, Balabancık köyünde ise 3 bin dekarın zarar gördüğü öğrenildi. Sarıcaali köyü Muhtarı Hamit Korkan, sabah saatlerinde yağan dolunun çeltik tarlalarını büyük zarara uğrattığını belirtti.
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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti
Edirne'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti. Edirne'nin İpsala ilçesindeki 2 köyde dolu yağışı yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alanı zarar gördü.


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