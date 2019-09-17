'Şifalı' olarak biliniyordu: Gerçek farklı çıktı

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkiklerde suyun sağlık açısından sakıncalı bulunması nedeniyle çeşmelerin geçici olarak mühürlendiği belirtildi.

Açıklamada, şifalı su diye adlandırılan kaynaktan alınan numunenin bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizinin yaptırıldığı, bakteriyolojik yönden uygun olmadığı tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, şifalı su tekrar içilebilir hale getirilene kadar içme suyu olarak tüketilmesi durduruldu. Zabıta ekipleri, çeşmeleri kör tapa ile kapattı, tesisi geçici olarak mühürledi."