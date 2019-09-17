Gündem Şifalı olarak biliniyordu gerçek farklı çıktı
DÜZCE

'Şifalı' olarak biliniyordu, gerçek farklı çıktı - Düzce haber

'Şifalı' olarak biliniyordu gerçek farklı çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şifalı su aktığına inanılan çeşmeler, suyun bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle mühürlendi.

Haber Merkezi AA
Çeşme zabıta ekiplerince mühürlendi.
Çeşme zabıta ekiplerince mühürlendi.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkiklerde suyun sağlık açısından sakıncalı bulunması nedeniyle çeşmelerin geçici olarak mühürlendiği belirtildi.

Açıklamada, şifalı su diye adlandırılan kaynaktan alınan numunenin bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizinin yaptırıldığı, bakteriyolojik yönden uygun olmadığı tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

  • "İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, şifalı su tekrar içilebilir hale getirilene kadar içme suyu olarak tüketilmesi durduruldu. Zabıta ekipleri, çeşmeleri kör tapa ile kapattı, tesisi geçici olarak mühürledi."

'Şifalı' olarak biliniyordu: Gerçek farklı çıktı
FOTOĞRAF 7
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Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkiklerde suyun sağlık açısından sakıncalı bulunması nedeniyle çeşmelerin geçici olarak mühürlendiği belirtildi.
Title
Açıklamada, şifalı su diye adlandırılan kaynaktan alınan numunenin bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizinin yaptırıldığı, bakteriyolojik yönden uygun olmadığı tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
Title
İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, şifalı su tekrar içilebilir hale getirilene kadar içme suyu olarak tüketilmesi durduruldu. Zabıta ekipleri, çeşmeleri kör tapa ile kapattı, tesisi geçici olarak mühürledi.
Title
Title
Title
Title
'Şifalı' olarak biliniyordu: Gerçek farklı çıktı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şifalı su aktığına inanılan çeşmeler, suyun bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle mühürlendi.
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