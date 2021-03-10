Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü. Beş ay sıkıntılı günler yaşadığını ve şanzımanın tamamen yenisiyle değiştirildiğini belirten Tangut, aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın hala sürdüğünü söyledi.

İKİNCİ GÜN YOLDA KALDI

İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı. Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi. Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

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ŞANZIMAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor” dedi.

GÜNDEM Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı