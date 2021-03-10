Gündem Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı
HATAY

Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü

Haber Merkezi DHA
Sıfır aldığı cip ikinci gün yolda kaldı.
Sıfır aldığı cip ikinci gün yolda kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü. Beş ay sıkıntılı günler yaşadığını ve şanzımanın tamamen yenisiyle değiştirildiğini belirten Tangut, aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın hala sürdüğünü söyledi.

İKİNCİ GÜN YOLDA KALDI

İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı. Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi. Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

ŞANZIMAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor” dedi.

Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
GÜNDEM
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

460 bin liraya sıfır otomobil aldı: Hasarlı çıktı
FOTOĞRAF 11
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İnegöl'de ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa'dan bir otomobil almak için bayie gitti.
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Beğendiği arabanın parasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü.
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Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
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Soluğu bayide alan Aydemir'e hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi.
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Onur Aydemir, ''22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır Wolksvagen Tiguan aracımı aldım. Arabamı 5 Ocak 2021 tarihinde teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor. 18 Ocak tarihinde bayiye gittiğimde boya ustası da aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söyledi. Bayi müdürü ise bunu hiç bir şekilde kabul etmediğini ve sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor. Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için, Almanya'da bir abim vardı, onun yardımıyla şasi numarasında yaptırdığım sorgulamada, Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu ve boya ile mikro değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi. 19 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha ekspertiz yaptırdım, iki tane olsun, belki biri yanlışlık yapmıştır diye. Ancak her iki ekspertizin raporları bir birleriyle uyuşuyor. Avukatıma başvurdum, araç firma üzerine olduğu için ona göre dava açtı. Önce devreye arabulucu girdi. Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım verdiler. Çocuk oyuncağı gibi bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Ben gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Sıfır araba, yani şok olmamak mümkün değil. Ben hatalı araba almak isteseydim neden gidip sıfır alayım? İkinci el alırdım. Benim amacım hatasız arabaya binmek. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Sonuna kadar gideceğim, haklıyım çünkü. Burada sıfır araba alacaklara tavsiyem şudur, mutlaka arabayı almadan önce ekspertize sokun, sıfır araba alıyorum diye kanmayın şeklinde konuştu.
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460 bin liraya sıfır otomobil aldı: Hasarlı çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı.


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