‘Sıfır Atık’ dünya markası haline geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sıfır Atık Projesi’nin 5. yılında düzenlenen zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğindeki yapıldı.

SIFIR ATIK YÜZYILI

Törende konuşan Emine Erdoğan, “Ülkemiz tarafından BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi. 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak.” dedi. Çocuklara ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Toprağı ‘sadık yari’ olarak gören, dünyanın ilk çevre nizamnamesini yazan, ilk hayvan hastanesini kuran, ağaç kesmeyi baş kesmekle bir tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak inşallah.” Bakan Murat Kurum da sıfır atık hareketinin 5 yıl önce Emine Erdoğan öncülüğünde başladığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bugün çok heyecanlıyız. Gerçekten ufak hedeflerle başlatılan ama bugün çığ gibi büyüyen bir projemiz var. Bu Sıfır Atık Projesi. Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında başlattığımız proje bugün tüm dünyaya yayılan bir proje haline geldi. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketi ile dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat oldu. Türkiye, 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde çalışıyor. Ürettiğimiz her konut projesinde ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda motivasyonumuz çevremiz ve doğamız. Yaptığımız her konutu, attığımız her adımı iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, Sıfır Atık Yüzyılı olacak.”

ATIKSIZ ZİRVE

Ana teması İklim ve Gençlik olan zirve sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç’ın Sıfır Noktası Sergisi’yle başladı. Zirvede İklim İçin Gençlik Hareketi’’ Paneli düzenlendi. Zirvede plastik malzeme kullanılmadı, geri dönüştürülmüş malzemelere baskı yapıldı. Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşturuldu. Kongre Merkezi’nin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer aldı. Zirveye Masterchef programının 3 şefi katıldı ve Sıfır Atık Mutfağı kuruldu. Zirveye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin, Sri Lanka Çevre Bakanı Nasser Ahamed, STK temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

48 ödül verildi

“Sıfır Atık Zirvesi’nde 12 kategoride toplam 48 ödül verildi. Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülü” üst kategorisinde yer alan “En İyi Uygulama” ödülü, Sancaktepe Belediyesi, Kızılcahamam Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’ne; “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulumu” ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi, Osmaniye Belediyesi ve Esenler Belediyesi’ne verildi. “Sıfır Atık En İyi Uygulama” ödülüne, üniversite kategorisinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; kurum-kuruluş kategorisinde Aselsan, Eskişehir Şehir Hastanesi, ANGİAD ve TOKİ değer görüldü. “Sıfır Atık Katkı Verenler Ödülü”ne Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı layık görüldü.

Sokak toplayıcılarına elektrikli araç

Zirvede sokak toplayıcılarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından elektrikli araç hediye edildi. Sokak toplayıcılarıyla bir araya gelen Emine Erdoğan, her birine emekleri için teşekkür ederek, çekçeklerin yerine elektrikli araçları verdi.

Bakan Kurum çevre filminde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük bir çevre müfettişinin mahallesinde yaptığı denetimin anlatıldığı “Çevre Müfettişi” konulu kısa filmde rol aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan ve “Çevre Müfettişi” konusunun işlendiği kısa filmde, küçük çevre müfettişi Ayşe’nin mahallesinde yaptığı çevre teftişi anlatıldı. Kurum rol aldığı filmde “Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok.” şeklinde sesleniyor.

