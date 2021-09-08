Siirt Belediyesi Gençlik Merkezi gençlerin hizmetinde

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı içinde yer alan binada hizmet vermeye başladı.
Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezinde çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak, sosyalleşme, iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla açılan ve ücretsiz olan spor kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriliyor.
Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğünde açılan kurslara 9-18 yaş arası herkes katılabiliyor. 9-18 yaş aralığındaki Genç ve çocuklarımızın boş vakitlerini faydalı etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla dizayn edilen merkezde; Geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, langırt, hemsball, zeka oyunlarından satranç, dama ve çeşitli sportif oyunlar mevcut olup, gençlerimiz ve çocuklarımız hafta içi sabah 9-12 öğleden sonra 13-16 saatleri arasında bu merkezden yararlanabilirler.