Gündem Siirt Belediyesince üç ayrı noktada kurulan semt pazarları hizmete girdi
YEREL GÜNDEM

Siirt Belediyesince üç ayrı noktada kurulan semt pazarları hizmete girdi

Siirt Belediyesi vatandaşları hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların hijyenik koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak, çevreyi temiz tutmak tüm pazarcıları tek çatı altında toplamak amacıyla Siirt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 ayrı semt pazarı Siirtli vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

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Siirt Belediyesince üç ayrı noktada kurulan semt pazarları hizmete girdi
​Siirt Belediyesince üç ayrı noktada kurulan semt pazarları hizmete girdi

Şehir merkezinde büyük bir sorun olan seyyar satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye tarafından yapılan kuraya katılan esnaf, yeni yerlerine yerleşerek, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar arık modern Kapalı Semt Pazarımızda, hijyenik koşullarda alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekler.

Kurulan tezgâhlarda ilk alışverişini yapan vatandaşlar, hijyenik koşullarda rahat alışveriş yapabildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ettiler.

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