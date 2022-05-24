​Siirt Belediyesince üç ayrı noktada kurulan semt pazarları hizmete girdi

Şehir merkezinde büyük bir sorun olan seyyar satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye tarafından yapılan kuraya katılan esnaf, yeni yerlerine yerleşerek, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar arık modern Kapalı Semt Pazarımızda, hijyenik koşullarda alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekler.

Kurulan tezgâhlarda ilk alışverişini yapan vatandaşlar, hijyenik koşullarda rahat alışveriş yapabildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ettiler.