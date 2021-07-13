Siirt'in park ve duvarlarına renk geliyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eskiyen park duvarlarında boyama çalışması başlattı.

Ekipler, park duvarlarını şehrin estetiğine uygun bir şekilde renklendiriyor. Böylece ailelerin ve çocuklarımızın fazlaca zaman geçirdiği parkların duvarları yeni bir estetik görünüm kazanacak.

İlimizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Siirt’te yakışır bir hale getiriyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde, park ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaların il genelinde devam edecektir.