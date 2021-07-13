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YEREL GÜNDEM

Siirt'in park ve duvarlarına renk geliyor

Cadde, Park ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun çaba harcayan Siirt Belediyesi başlattığı yeni bir çalışma ile kent genelinde tüm parkların duvarlarını boyatarak renklendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirtin park ve duvarlarına renk geliyor
Park boyama

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eskiyen park duvarlarında boyama çalışması başlattı.

Ekipler, park duvarlarını şehrin estetiğine uygun bir şekilde renklendiriyor. Böylece ailelerin ve çocuklarımızın fazlaca zaman geçirdiği parkların duvarları yeni bir estetik görünüm kazanacak.

İlimizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Siirt’te yakışır bir hale getiriyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde, park ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaların il genelinde devam edecektir.

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