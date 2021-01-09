Şikago’ya Türk ticaret üssü: Merkezin açılışı Bakan Pekcan’ın Ankara’dan katılımıyla yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD’nin Şikago şehrinde kurduğu Türk Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışı Ticaret Bakanı Ruhsa Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Ankara’dan katılımıyla gerçekleştirildi.

DEVLET HİZMETLERİ KURUMSALLAŞIYOR

Devlet hizmetlerinin her zaman daha kurumsal bir şekilde sunulması için çalışma gayretinde olduklarını vurgulayan Pekcan, “Yurt dışındaki TTM modelimiz de aslında bir kurumsallaşma hikayesidir. Özel sektör-kamu iş birliğiyle oluşturulan bu yapılar, yurt dışında bir veya birden farklı sektörden firmalarımızı bir arada toplamakta, onlara ortak imkanlar sunmakta ve maliyet avantajı sağlamaktadır, bunları yaparken de Türk ürünlerinin tanıtımında güç birliği sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk firmalarını bünyesinde barındırmak üzere iş birliği kuruluşlarımız tarafından açılan bu merkezlerimizi ilgili mevzuatımız çerçevesinde, maddi ve teknik manada destekliyoruz. Bu sayede, Bakanlık olarak firmalarımıza, iş birliği kuruluşlarımız aracılığıyla yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Törende, video konferans yöntemiyle Şikago TTM’deki yetkililerle bağlantı kuruldu. Bakan Pekcan, ABD’deki katılımcılara başarılar diledi ve Türkiye ile eşzamanlı olarak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan’a TTM’nin sembolik bir anahtarını da takdim etti.

2020 İHRACATINDA ABD REKORU KIRDIK

ABD ile ikili ticaretin artırılmasına yönelik Bakanlıkça yapılan çalışmalarda tekstil, konfeksiyon, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, makine, seramik, çimento, mermer ve deri ürünlerinin ABD Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda öncelikli sektörler olarak belirlendiğini vurgulayan Pekcan, TOBB önderliğinde açılan Şikago TTM’sinin faaliyette bulunacağı sektörlerin, öncelikli sektörlerle de uyum gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, 2020’de ABD’ye yönelik çok önemli bir ihracat artışı yakaladıklarına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen, yüzde 13,5 artışla 10,1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye’nin 2020’de ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD’nin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Pekcan, “Her zaman ve dünyanın her yerinde ihracatımızı artıracak potansiyeli ve fizibilitesi olan yeni TTM’lerin hayata geçirilmesi için ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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3 ÜLKEYE DAHA TTM KURULACAK

TTM ağına TOBB olarak ilk adımı attıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ihracatta başarılı olan gelişmiş ülkeleri incelediklerini, Türk ürünlerinin, hedef ülkelerde adıyla, markasıyla ve kalitesiyle var olmasını sağlamak üzere bu çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Birliğimizin ilk Türkiye Ticaret Merkezini ABD’de Şikago’da açtık. İnşallah burada başarı hikayeleri ile dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz. Daha sonra ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM’ler kuracak, bu ağı genişleteceğiz."

ANAHTAR TESLİM TİCARET YARDIMI

Dünyanın en yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O’hare Uluslararası Havalimanı’nın hemen yanında 10 bin metrekarelik bir alanı Türk şirketleri için hazırladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “TTM’mizi stratejik bir yerde konumlandırmanın yanı sıra başarılı kılmak için ABD’de profesyonel bir yönetim ekibi oluşturduk. ABD’de toplam iş tecrübesi 80 yılın üzerinde olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. ABD pazarının kendine has özellikleri var. Bu arkadaşlarımız da bu konularda uzman.Yani size bir ofis, bir depo, bir showroom verip, ‘hadi hayırlı işler’ demiyoruz. Sizin işinizi kendi işimizmiş gibi sahipleniyor, baştan sona sizinle beraber iş yapıyoruz. Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Size anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz. Bu, salgın döneminde aslında bulunmayacak bir fırsat. ABD’ye gitmeden şirketinizi kurup, fatura kesmeye başlayabileceksiniz. Hem de tüm bu hizmetlere, Bakanlığımızın destekleriyle muadillerinden çok uygun maliyetlerle sahip olacaksınız. Bu yönüyle de aslında TTM Şikago bir inovasyondur.”