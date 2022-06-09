​Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis

Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. İddiaya göre, Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tekrar tetik düşürdü.

Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

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MAHKEME 25 YIL VERDİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Savunma için tekrar söz verilen sanık Yıldızbaş, önceki beyanlarını tekrarladığını, olayın kaza olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

FOTOĞRAF 10 Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesinde Doğukan Tok'un evinde meydana geldi. İddiaya göre Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Doğukan Tok, kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken beylik tabancasını çıkardı. Tok, daha sonra \"Bu intihar edenler nasıl ediyor?\" diyerek tabancasını başına dayadı ve bu sırada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Doğukan Tok, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğukan Tok'un cenazesi, otopsinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Tok için Akifiye Mahallesi'ne tören düzenlendi. Mahalle mezarlığında düzenlenen törene; ailesi ile Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Çakır, Tok'un silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Doğukan Tok'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgilisinin ölümüne tanıklık eden ve oldukça üzgün olduğu görülen E.U., yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Doğukan Tok'un Mayıs ayında memleketine gelerek, E.U. ile sözleneceği ifade edildi. 23 yaşındaki uzman çavuşun kahreden ölümü: Nişanlısıyla görüntülü konuşurken kazara kendisini vurdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken, "Bu intihar edenler nasıl ediyor?" diyerek başına dayadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Doğukan Tok (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

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FOTOĞRAF 14 Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 1529'uncu sokakta düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. . İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı. Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. Bekçilere kimlik yerine silah gösterdi: İkisi uzman çavuş beş kişi gözaltında Kırıkkale'de, asker eğlencesinde bekçilere silah teşhirinde ve mukavemette bulunan 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtması nedeniyle etkilenen bazı vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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