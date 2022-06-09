​Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis

Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. İddiaya göre, Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tekrar tetik düşürdü.
Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.
MAHKEME 25 YIL VERDİ
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Savunma için tekrar söz verilen sanık Yıldızbaş, önceki beyanlarını tekrarladığını, olayın kaza olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesinde Doğukan Tok'un evinde meydana geldi.
İddiaya göre Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Doğukan Tok, kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken beylik tabancasını çıkardı.
Tok, daha sonra \"Bu intihar edenler nasıl ediyor?\" diyerek tabancasını başına dayadı ve bu sırada silah ateş aldı.
Ağır yaralanan Doğukan Tok, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Doğukan Tok'un cenazesi, otopsinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Tok için Akifiye Mahallesi'ne tören düzenlendi. Mahalle mezarlığında düzenlenen törene; ailesi ile Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Çakır, Tok'un silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Doğukan Tok'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgilisinin ölümüne tanıklık eden ve oldukça üzgün olduğu görülen E.U., yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Doğukan Tok'un Mayıs ayında memleketine gelerek, E.U. ile sözleneceği ifade edildi.
23 yaşındaki uzman çavuşun kahreden ölümü: Nişanlısıyla görüntülü konuşurken kazara kendisini vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken, "Bu intihar edenler nasıl ediyor?" diyerek başına dayadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Doğukan Tok (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.
1529'uncu sokakta düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu.
. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı.
Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı.
Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı.
Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Bekçilere kimlik yerine silah gösterdi: İkisi uzman çavuş beş kişi gözaltında
Kırıkkale'de, asker eğlencesinde bekçilere silah teşhirinde ve mukavemette bulunan 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtması nedeniyle etkilenen bazı vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı.
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.<br>
DOKTORU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI<br>Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, \"Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı\" dedi.<br>
<br>ALKIŞLA PROTESTO EDİLDİ<br>Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI<br>Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.<br>
DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darp ettiği ileri sürülen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darp edildiği görüldü.