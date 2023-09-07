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Silahla oyun kötü bitti: 13 yaşındaki çocuk ağabeyi elindeki tabancayı alırken başından vuruldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, M.B. (22), kardeşi Elver B.'nin (13), elindeki tabancayı almak için hamle yaptı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Elver B.'nin başına isabet etti. Yaralı çocuk tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

19:06 . 7/09/2023 jeudi
DHA
13 yaşındaki çocuk, ağabeyi elindeki tabancayı alırken başından vuruldu.

13 yaşındaki çocuk, ağabeyi elindeki tabancayı alırken başından vuruldu.

​Olay, saat 14.00 sıralarında Gerenkova Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., iddiaya göre; kardeşi Elver B.'nin babasına ait tabancayla oynadığını görüp, elinden almaya çalıştı. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Elver B.'nin başına isabet etti. Elver B., kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elver B., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun sağ şakaktan girip, karşıdan çıktığı belirlenirken, çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.





#Aydın
#Tabanca
#Silah
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