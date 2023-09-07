Silahla oyun kötü bitti: 13 yaşındaki çocuk ağabeyi elindeki tabancayı alırken başından vuruldu

​Olay, saat 14.00 sıralarında Gerenkova Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., iddiaya göre; kardeşi Elver B.'nin babasına ait tabancayla oynadığını görüp, elinden almaya çalıştı. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Elver B.'nin başına isabet etti. Elver B., kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.