Silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye babası siper oldu: Başhekim cinayeti önledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde yaşanan olayda aralarında husumet bulunan 2 kişi hastane önünde karşılaştı. Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen kişinin bağrışlarını duyan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hemen aşağıya inerek olaya müdahale etti. Elinde silah bulunan kişiyi gören Başhekim İliklerden, ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti.

OYNAT 00:48 Van'da Başhekim cinayeti önledi: O anlar hastane kamerasına yansıdı Van'da aralarında husumet olan saldırgan, silahla vurmak istediği şahısla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yerleşkesinde karşılaştı. Silahını çekerek husumetlisinin üzerine yürüdü. Saldırganı gören Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, şahsı ikna etmeye çalıştı. Soğukkanlılığını koruyarak saldırganın silahını bırakmasını isteyen Başhekim İliklerden, bir süre sonra şahsı ikna etmeyi başardı. BiP'te paylaş

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Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görülüyor.

Silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası siper oldu.

"Bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısı"





Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi.