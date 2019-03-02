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KAYSERİ

Silahlı saldırıda yaralanan polis 25 gün sonra şehit oldu

Silahlı saldırıda yaralanan polis 25 gün sonra şehit oldu

Kayseri'de kimlik kontrolü sırasında aranan bir şahsın av tüfeğiyle vurarak yaraladığı polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
25 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru, şehit oldu.
25 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru, şehit oldu.

Olay, 5 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri Mustafa Develi'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Kaçmaya başlayan Mustafa Develi'yi, polis memurları takip etti. Kovalamaca sırasında Mustafa Develi, montunun içinde gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti.

Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Odabaşı, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktonların tüm çabalarına rağmen polis smemuru Odabaşı, 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

Odabaşı'nın yarın Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

SEVGİLİSİNİN KOCASI SANDIĞI İÇİN ATEŞ AÇTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Olaydan sonra yakalanan ve hakkında 21 farklı suç kaydı bulunan Develi, ifadesinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polis Odabaşı'yı, sevgilisinin kocası sandığı için ateş ettiğini öne sürmüştü.

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