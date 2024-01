Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Şile İstanbul’un parlayan yıldızı olmuştur

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı programda yaptığı konuşmada, “Geride bıraktığımız 5 yıllık sürede, küresel salgınlara, doğal afetlere, savaşlara, deprem felaketine ve global krizlere rağmen biz Şile Belediyesi olarak hizmetten geri durmadık. 5 yılda Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Bakın özellikle altını çizmek istiyorum yapacağız dediğimiz şeyleri yaptık. 100’lerce projeyi ve toplamda 10 Milyar TL’lik yatırımı ilçemizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kamu hizmet alanlarında bir dönüşüm sağladık. Prestij caddelerimizle ilçemizin çehresini yeniledik. Tüm bunlarla birlikte Şile’nin marka değerini her geçen gün yukarıya taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.” vurgusu yaptı.

Şile Belediyesi olarak hayata geçirilen yatırım ve hizmetlere dair sözlerine devam eden Başkan Ocaklı: “Hayata geçirdiğimiz çalışmalar birçok farklı ödülün sahibi oldu. Geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığına yönelik çalışmalarımızla 3 farklı çevre ödülünün sahibi olduk. Yeryüzü Pazarı’mız Altın Karınca ödülü ile taçlandırıldı. Şile Spor Akademisi projemizle “Spora En Fazla Yatırım Yapan Yerel Yönetici” ödülünü kazandık. 2022’de ve 2023’de düzenlediğimiz Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’miz önce TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula’yı, ardından da Master Of Events by Ace Of M.I.C.E töreninde “En İyi Belediye Etkinliği” ödüllerini kazandı. Bunlar bizim için hem büyük bir gurur kaynağı, hem de Şile’mizin marka değerine önemli birer katkı oldu.” ifadelerini kullandı.